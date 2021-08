Matheus Cunha é do Atlético de Madrid; veja valores, tempo de contrato e outros detalhes do acerto

Conforme antecipou a Goal, o atacante brasileiro deixa o Hertha Berlim para ingressar no time espanhol

O Atlético de Madrid acertou a contratação do brasileiro Matheus Cunha, conforme a Goal antecipou. Medalhista de ouro com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o jogador pertencia ao Hertha Berlim, da Alemanha.

Era desejo do técnico Diego Simeone contar com um atacante para esta temporada e o clube agilizou a negociação pelo brasileiro. Matheus assinou por cinco temporadas e se tornou a segunda contratação do time, após a chegada do argentino Rodrigo De Paul.

O clube deve desembolsar até 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) para contar com o atacante. O time espanhol há muito tempo acompanha o atacante brasileiro que, vestindo a camisa do Hertha Berlim na temporada 2020/21, marcou oito gols e deu oito assistências. Matheus Cunha despertou interesse do Zenit, da Rússia, ainda nas Olimpíadas, mas o négocio não avançou.

Nas Olimpíadas de Tóquio, ele marcou três gols (inclusive na grande final) e deu uma assistência em cinco jogos pelo Brasil, que venceu a Espanha na luta pelo ouro. Ele foi um dos jogadores de destaque do torneio.

Comunicado oficial do Atlético de Madrid

“O Atlético de Madrid fechou acordo com o Hertha Berlin para a transferência de Matheus Cunha. O jogador de futebol, nascido em João Pessoa (Brasil, 27 de maio de 1999), assina com o nosso clube por 5 temporadas. Um atacante versátil, com capacidade para atuar em múltiplas posições na frente de campo, seja como atacante, pelos lados, como armador e até mesmo como pivô ofensivo ”, diz o comunicado do Atlético de Madrid.