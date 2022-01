Matheus Cunha brilha em virada do Atlético e ganha pontos antes de se apresentar à seleção

Perdendo por 2 a 1 até os 45 do segundo tempo, o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, conseguiu uma virada histórica sobre o Valencia, neste sábado (22), pela 22ª rodada da La Liga e o grande nome da partida foi Matheus Cunha.

O brasileiro, eleito o melhor em campo, entrou aos 12 do segundo tempo, quando a equipe perdia por 2 a 0 e mostrou seu poder de decisão. Foi com Cunha que veio o primeiro gol dos Colchoneros na partida. Aos 18, ele escorou esncateio cobrado por Carrasco e balançou as redes.

O empate do Atlético de Madrid veio apenas aos 45 da segunda etapa, Correa pegou o rebote do goleiro Domenéch e deixou tudo igual. Aos 47, Correa tocou de calcanhar para Matheus Cunha, que invadiu a área e cruzou para Hermonoso livre, na segunda trave, decretar a virada. Com o resultado, o time de Simeone segue na quarta posição na tabela com 36 pontos.

Eleito o melhor em campo, Cunha chega com moral à seleção brasileira. O jogador se apresenta junto ao grupo que vai encarar Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro.