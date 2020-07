Mateus Vital perde melhor amigo Pedrinho, mas ganha mais espaço no Corinthians

Saída de Pedrinho deixa jovem sem a principal companhia no clube, mas abre lugar para ele tentar despontar no Timão

O meia Mateus Vital já tem 22 anos e está na sua terceira temporada no , mas ainda não conseguiu transformar alguns bons momentos no clube em algo mais rotineiro. Um ponto importante para o seu futuro, porém, se dá com a volta do futebol: ele não terá mais a seu lado Pedrinho, seu melhor amigo no elenco, mas ficará com mais espaço para jogar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Vendido ao Benfica por 20 milhões de euros, Pedrinho foi um dos nomes que mais bem acolheu Vital após sua contratação, em 2018. O garoto vindo do tornou-se presença constante em eventos familiares da “cria do Terrão” e vice-versa.



"Quer encontrar o Vital, procura o Pedrinho", brincavam os companheiros nos últimos anos. O laço, porém, foi desfeito com a negociação e pode servir como um catalisador na transformação do armador em um grande jogador esperada pelo Corinthians desde a sua contratação.



Sem Pedrinho, a vaga de um ponta armador fica aberta no clube. Vital entra em uma disputa que pode reunir Janderson, Everaldo, Yony González e Ramiro. Desses, é o único com característica de jogo voltada para a armação, precisando ser mais efetivo no que os outros têm de vantagem: função tática e ofensividade.



Os números, por sinal, são boas amostras disso. Mesmo com lances marcantes pelo clube, como a jogada para o gol de Rodriguinho, na final do Paulista de 2018, e um golaço marcado diante do Vasco, no ano passado, Vital soma cinco gols e seis assistências em 123 jogos.



Vale lembrar que, apesar do desempenho abaixo do esperado, Vital ainda goza de prestígio no clube. Recentemente, teve seu contrato renovado até o fim de 2023, com aumento salarial, já numa previsão de que poderia ganhar importância com a saída de Pedrinho.



No ano, Tiago Nunes utilizou o atleta em seis oportunidades, sendo apenas uma delas como titular.