Mateus Vital lembra sua jogada inesquecível pelo Corinthians: “marcada na minha vida”

O meia do Alvinegro recebeu um quadro, que eternizou a jogada contra o Palmeiras na final do Paulistão de 2018

Mateus Vital é uma das esperanças do para conseguir uma virada que seria épica, no duelo de volta da semifinal da , quarta-feira (24), contra o – que venceu o Alvinegro por 2 a 0 em Itaquera. E na busca para fazer história no futuro, o jovem meia corintiano ganhou uma inspiração do passado.

Na última segunda-feira (23), Vital recebeu um quadro em homenagem à sua jogada antológica contra o , na final do de 2018. A obra de arte foi entregue pelo artista Pedro Nuin, da Eterno Futebol, e impressionou o meia por causa dos detalhes.

“Essa jogada aqui ficou marcada na minha vida! Pude fazer um lance individual, sair de dois marcadores e dar o passe para o Rodriguinho fazer o gol”, disse. “Olha só, eu usava essa chuteira preta mesmo! Tem até o helicóptero! Cara, isso foi muito engraçado, muito bonita a arte”, avaliou.

A peça une o toque de arte, atemporal, com toques de tecnologia: as telas vêm acompanhadas de um QR Code com informações e imagem do lance enquadrado, que fica, desta forma, sempre acessível a um clique de celular.