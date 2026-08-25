Um golpe doloroso atingiu o Aston Villa antes mesmo de a temporada começar, e passou a ameaçar todo o projeto do clube. Enquanto todos aguardavam a estreia dos Villans na Premier League, as notícias vindas de Riade viraram todos os cálculos de cabeça para baixo e colocaram a diretoria do clube inglês em estado de emergência real.

O Aston Villa tomou uma medida urgente nas últimas horas para repor seu principal atacante, Ollie Watkins, que ficou às portas de uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os últimos dias testemunharam tentativas intensas por parte do "Líder da Ásia" para fechar o negócio, em meio à total receptividade do jogador de 30 anos à ideia de se transferir para a Roshn Saudi League neste verão.

A ausência de Watkins na pesada e humilhante derrota do Aston Villa por 4 a 0 diante do Brighton, na rodada de abertura da temporada 2026-2027, foi um sinal claro de que sua saída passou a ser apenas questão de tempo.

Diante dessa realidade, o jornal "The Athletic" revelou que a diretoria do Aston Villa apresentou uma proposta oficial pela contratação do francês Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace que tem contrato até o verão de 2027. Contudo, o jornal confirmou que a proposta foi recebida com recusa imediata por parte da diretoria do Crystal Palace, que considerou a contrapartida financeira muito inferior ao que exigia para abrir mão de seu atacante titular.

Em outro desdobramento, a rede "Sky Sports" informou que o técnico espanhol Unai Emery interveio pessoalmente e exigiu que a diretoria do clube mudasse o foco para um alvo mais realista: o senegalês Nicolas Jackson, atacante do Chelsea.

Esse negócio parece ter fortes chances de acontecer, diante da saída de Jackson dos planos da diretoria do Chelsea e do novo técnico Xabi Alonso, e da busca do jogador por uma nova oportunidade para reerguer sua carreira.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



Essa confusão ocorre em um momento extremamente crítico, no qual o Aston Villa se prepara para um confronto pegando fogo em seu estádio, na próxima segunda-feira, diante do Arsenal, campeão do Campeonato Inglês, em um teste que pode revelar o tamanho da lacuna que Watkins deixará caso sua transferência para o Al-Hilal se concretize.