Mata-mata do Paulistão 2020 terá VAR “centralizado”: entenda como funciona

Este será o primeiro campeonato da América Latina a adotar o formato usado na Espanha e na Copa do Mundo de 2018

Junto com as quarta de final do Campeonato Paulista está chegando uma novidade em relação ao árbitro de vídeo. Nesta segunda-feira (27), além das informações das partidas, a Federação Paulista de Futebol divulgou que o VAR estará de volta ao , com o mesmo modelo adotado na de 2018.

Depois da parada do campeonato por causa da pandemia de coronavírus Covid-19, o uso do VAR havia sido suspenso pela FPF, mas para a fase final está de volta e com uma novidade, as cabines estarão centralizadas em um único local.

O estadual de será o primeiro campeonato da América Latina a ter o VAR centralizado, com todas as salas de operação do árbitro de vídeo montadas na sede da FPF, na zona norte de São Paulo e não mais nos estádios, como é feito no .

Este formato é o mesmo que se usa na e que foi usado na Copa do Mundo de 2018, quando todas as cabines do VAR eram operadas de uma central, montada em Moscou, não importando onde as partidas fossem disputadas.

A FPF vem trabalhando para conseguir a centralização do VAR desde 2019, quando começou a construir as salas em sua sede e a testar os aparelhos de audio e video em longa distância.Com a ajuda de duas empresas - uma que operou o mecanismo no Paulistão de 2019 e na Copa do Mundo da , e outra que é responsável pela conexão de fibras - vai conseguir implementar em seu principal campeonato já em 2020.

No entanto, por se tratar de algo novo e ainda em fase de experiência, por segurança, as salas de operação também serão montada em cada um dos estádios que vão receber as partidas de mata-mata, para o caso de que algum problema apareça impedindo o novo formato.

Os jogos das quartas de final do Paulistão acontecem na quarta e na quinta-feira (29 e 30), com os jogos entre São Paulo x , x Santo André, Red Bull x e x .