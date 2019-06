Mata-mata do Mundial Feminino: classificados, jogos e tudo o que você precisa saber

O Brasil classificou-se às oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados, veja quem mais se classifica e quem ainda precisa da vaga

A 2019 está se aproximando das oitavas de final. A fase de grupos terá suas últimas partidas nesta quinta-feira (20), com os confrontos entre x Nova Zelândia e x Canadá, pelo Grupo E, e x e x , no Grupo F.

Até o momento, oito equipes já estão previamente classificadas para a próxima etapa. Confira abaixo como funciona a ocupação das vagas disponíveis na primeira fase dos mata-matas do Mundial!

Quais times se classificam às oitavas?

Dezesseis equipes serão definidas para disputar a primeira fase de mata-matas na edição do torneio no , e elas serão classificadas da seguinte forma: as duas primeiras posições de cada grupo garantem a vaga, além das quatro melhores equipes em terceiro lugar, que é o caso do .

A seleção brasileira terminou a fase de grupos em terceiro lugar do Grupo C, porém, empatadas em pontos com as duas primeiras posições, ocupadas por e , respectivamente. O que definiu as suas posições foi o saldo de gols.

As equipes já classificadas para as oitavas de final são: Noruega, Austrália, , , França, , e Itália.

As equipes que já estão desclassificadas são: , , Coréia do Sul e África do Sul.

Mundial 2019 - Melhores terceiros colocados

Posição Grupo Time Jogos V E D GP GC SG Pts 1 C Brasil* 3 2 0 1 6 3 +3 6 2 B * 3 1 1 1 1 1 0 4 3 A 3 1 0 2 2 4 −2 3 4 D 3 0 2 1 3 4 −1 2 5 E Camarões 2 0 0 2 1 4 −3 0 6 F Chile 2 0 0 2 0 5 −5 0

*Times já garantidos na próxima fase

Oitavas de final: jogos, datas e horários

Até o momento, a única partida já definida para as oitavas de final é Noruega x Austrália, já que ambas classificaram-se em segundo lugar de seus respectivos grupos e já estava pré-definido o confronto entre essas posições. A partida será realizada em Nice, dia 22, às 16h (de Brasília).

Os outros confrontos das oitavas de final são:

Alemanha x 3º ACD - Grenoble, 22/06, às 12h30;

Inglaterra x 3º BEF - Valenciennes, 23/06, às 12h30;

França x 3º CDE - Stade Océane, 23/06, às 16h;

Espanha x 1º F - , 24/06, às 13h;

Itália x 3º ABF - , 25/06, às 13h;

1º E x Japão - , 25/06, às 16h;

2º F x 2º E - Parque dos Príncipes, 24/06, às 16h.

Final da feminina 2019: quando e onde é?

A grande final do Mundial na França será sediada no Parc Olympique Lyonnais, em , no dia 7 de julho (domingo), às 12h (de Brasília).