Mata-mata da KOEL: veja datas, confrontos e onde assistir ao campeonato de FIFA 21

Principal campeonato de FIFA 21 do Brasil chega a sua fase decisiva. Veja quem avançou e se enfrenta nas partidas eliminatórias

Após um SPLIT 1 que terminou com o título do Atlanta, o SPLIT 2 da KOEL chega a fase mata-mata da competição. Os 20 clubes foram divididos em grupos de cinco, onde só os dois melhores passaram.



Até o momento, sete times já garantiram sua passagem. Vale lembrar que esse split premia três equipes com vaga direta no KOEL Finals, evento presencial no dia 31 de julho.

Pelo Grupo A, a estreante B4 fez uma campanha irretocável e garantiu a vaga ficando invicta. A outra vaga vai ficar entre SPQR e Atlanta United. A dupla Paulo Neto e Gabriel PN têm um jogo atrasado contra o Santos, que será realizado no dia 30 às 18h. Eles precisam somar 5 pontos para ficar com a vaga.

Já no grupo B, Inter de Milão (1º) e Lima Esports (2º) é quem continua. Entretanto, o time de Milão vai desfalcado para o mata-mata, já que Pedro Resende anunciou que vai ficar fora das competições por motivos pessoais. Já na última rodada da fase de grupos, Gabriel Baxada substituiu (com vitória) o número 1 do ranking.

No grupo C o destaque foi o Cabuloso. O Cruzeiro anunciou sua volta aos Esports neste último mês e começou com o pé direito no FIFA. Lucas Miguelles e Pedro Fineto carregaram o time ao 2º lugar. A liderança ficou com a Bundled

E o último grupo, o D, foi decidido só no último dia. A R10 trouxe de volta sua dupla clássica: MH e Phzin e garantiram a passagem. Já a outra vaga ficou com a MGCF, de Barreto e Bezerra.

Vale lembrar que a MGCF optou por não escalar Gabriel Crepaldi, vencedor dos Playoffs da América do Sul no PS4 nesta temporada.

Confira os confrontos do mata-mata

Os jogos de mata-mata vão acontecer na próxima quinta (01) e segunda, dia 5. Ambas transmissões começam às 19h, em twitch.tv/koel

B4 x MGCF - 01/07

iDudu x Barreto

Igor x Bezerra

Bundled x Lima - 01/07

Toniotti x Morgado

Rampazzo x Brenner

Inter de Milão x Cruzeiro - 05/07

Tabata x Miguelles

Gabriel Baxada x Fineto

R10 Team x SPQR ou Atlanta - 05/07

Mh x Nathan ou Paulo Neto

Phzin x Felipe Alabinha ou Gabriel PN

Os confrontos são transmitidos ao vivo e de graça no Twitch da KOEL, canal do DAZN no YouTube e na BandNews.