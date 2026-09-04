O internacional argentino Franco Mastantuono, jogador da Fiorentina emprestado pelo Real Madrid, afirmou que sua transferência para a Viola representa o passo ideal para desenvolver sua carreira futebolística.

O internacional argentino havia provocado grande alvoroço quando o Real Madrid investiu 45 milhões de euros para contratá-lo do River Plate em 2025, mas, devido às poucas oportunidades de participar regularmente com a equipe, decidiu-se enviá-lo por empréstimo.

Vários outros clubes manifestaram interesse em contar com os serviços do jovem jogador, mas ele escolheu assinar com a Fiorentina.

Mastantuono disse, em declarações ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Pensei na Serie A, um campeonato competitivo que sempre me atraiu, além da importância do clube e da longa história de jogadores argentinos que escreveram a história aqui".

E acrescentou o jogador argentino: "Todos com quem conversei sobre a cidade de Florença a elogiaram, e com muito entusiasmo".

Ao contrário de alguns clubes que apresentaram propostas por sua contratação, a Fiorentina não disputa competições europeias nesta temporada.

Mastantuono explicou: "Não é o momento certo para falar sobre a Europa. Este é um time forte e temos experiência com jogadores como David de Gea, além de entusiasmo e vontade. No entanto, há muitos jogadores novos e é preciso tempo para encontrar o equilíbrio adequado".

Prosseguiu o jovem jogador: "Escolhi a Fiorentina também por causa do treinador, pois, assim que Fabio Grosso me ligou, entendi que seu projeto era ideal para mim".

A negociação também contou com um impulso do atual treinador do Real Madrid, José Mourinho, que conhece bem a Serie A.

Mastantuono continuou: "Ele é um grande treinador e tem uma energia enorme. Eu ainda não havia escolhido Florença quando conversamos, mas ele me deu o conselho, e foi acordado com ele e com o Real Madrid que sair por empréstimo para jogar regularmente era a melhor opção".

E prosseguiu o jogador argentino: "A participação europeia não foi decisiva na minha decisão; dei prioridade às ambições e às oportunidades. A Fiorentina foca nos jovens e na qualidade, e por isso é o melhor lugar para expressar meu estilo de jogar futebol".

Mastantuono concluiu: "Lionel Messi é o melhor, e tive a honra de jogar ao seu lado, mas também é triste que ele tenha se aposentado da seleção. Sou admirador de Ángel Di María e Paulo Dybala, especialmente porque Dybala joga na mesma posição que eu, mas é absurdo comparar-se com jogadores que tiveram carreiras excepcionais".



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