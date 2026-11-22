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Massimiliano Allegri adotou um tom surpreendentemente cauteloso antes do confronto do Napoli com o Manchester City pela Champions League e afirmou que sua equipe precisa ser realista quanto às perspectivas na competição. Apesar da vitória apertada sobre o Torino, o técnico logo voltou sua atenção para os compromissos nacionais.

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Allegri mantém os pés no chão apesar da vitória sobre o Torino

Allegri não quer se empolgar após a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre o Torino e prefere conter as expectativas antes da difícil viagem para enfrentar o Manchester City. O técnico italiano viu sua equipe conquistar o resultado com esforço no sábado, mas suas declarações após a partida indicaram que está mais concentrado na estabilidade a longo prazo do que em uma conquista europeia imediata. Enquanto os torcedores sonham com um resultado de impacto no Etihad, Allegri sinalizou que as prioridades do clube podem estar em outro lugar.

"Temos que ser realistas: o jogo contra o Manchester City é muito importante, mas, como eu disse no início, basta olhar o calendário: vamos disputar a classificação para a Champions League nos últimos três jogos (contra Brugge, Sabah e Viking). Na terça-feira, teremos que tentar conseguir um resultado, mas sabemos que precisamos resolver nossa situação no campeonato, porque a da Champions League, se formos bem, será resolvida nos últimos três jogos", disse o técnico à Sky Sport Italia.

Preocupações com lesões e mudanças táticas

A vitória foi ofuscada por uma lesão importante de Antonio Vergara, que precisou deixar a partida logo no início. Allegri admitiu que o meio-campista estava "muito abatido" após o problema, que amplia a lista de dificuldades para escalar a equipe. Por causa das lesões, Kevin De Bruyne não pôde receber o descanso planejado e entrou em campo apenas dez minutos após o início do jogo para substituir o jovem lesionado. O técnico associou esses problemas físicos ao aumento da pressão mental e física decorrente dos compromissos com a seleção e das expectativas no campeonato nacional.

"Ele se machucou, não sei por quanto tempo ficará fora. É muito decepcionante, ele estava muito deprimido. Acho que foi uma lesão relacionada à temporada. Neste ano, ele tem responsabilidades diferentes, a seleção, mais pressão mental... Às vezes, esse tipo de lesão é causado por essas coisas", explicou, segundo o TUTTOmercatoWEB.

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Allegri cobra que o Napoli saiba "sofrer" para vencer

Allegri fez questão de lembrar ao elenco do Napoli que conquistar vitórias difíceis exige disposição real para "sofrer" em campo. O experiente técnico deixou claro que a equipe não pode esperar vencer sempre com placares tranquilos sem passar por momentos de forte pressão. A identidade tática do time continua sendo assunto em Nápoles, mas Allegri rejeitou rótulos sobre seu estilo pessoal.

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"O futebol de Allegri não existe. Existe o futebol praticado por uma equipe como o Napoli, na qual precisamos recuperar alguns jogadores. Nestes 10 jogos, tirando algumas ocasiões, como o primeiro tempo contra o Genoa, sofremos gols fáceis demais. Hoje, à parte um chute de fora da área, não cedemos nenhuma finalização; defendemos melhor dentro de campo, onde eles encontravam espaços com facilidade", afirmou Allegri.

Realismo estratégico ou jogo psicológico?

A decisão de minimizar a importância da partida contra o City pode ser vista como uma estratégia clássica de Allegri para tirar a pressão de seu elenco. Embora o City tenha passado recentemente por uma sequência difícil na Premier League, com três derrotas consecutivas antes da pausa para os jogos das seleções, Allegri não tem dúvidas sobre a qualidade do adversário. Se esse realismo é genuíno ou uma tática inteligente de motivação, isso ficará claro quando o Napoli entrar em campo na noite de terça-feira para um confronto que continua sendo um dos grandes jogos do futebol europeu.