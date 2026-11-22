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O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, elogiou Kevin De Bruyne e chamou o experiente meio-campista de "extraordinário", apesar dos rumores persistentes sobre uma saída do Estádio Diego Armando Maradona. O meia belga tem sido alvo de intensas especulações sobre uma possível transferência para o PSV Eindhoven na próxima janela de transferências, em janeiro.

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Allegri descarta rumores de saída

Allegri procurou conter as especulações sobre o futuro de De Bruyne no Napoli após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Torino pela Serie A. Apesar das notícias sobre uma possível transferência para a Eredivisie , o treinador italiano foi categórico ao afirmar que o meio-campista continua sendo peça fundamental de seu projeto em Nápoles. Allegri tratou de rejeitar a ideia de que o belga esteja pensando em sair com a aproximação da janela de transferências de inverno.

"Ele não está com um pé dentro e outro fora, é um jogador extraordinário. Basta ver hoje, ele está bem", disse o técnico do Napoli à DAZN, segundo o TUTTOmercatoWEB. No ano passado, ele ficou afastado por quatro ou cinco meses devido a uma lesão, não é mais um garoto. Foi bem pela seleção, mas também foi bem conosco. Às vezes, a percepção leva você a ter uma opinião diferente. Estou muito feliz com ele, assim como com os outros."

Descanso tático para o cansado De Bruynee

De Bruyne começou no banco de reservas contra o Torino pela quinta vez em competições nacionais nesta temporada. Allegri explicou que a decisão foi uma necessidade tática diante do calendário cheio e da recente participação do jogador em partidas pela seleção belga. A medida parece ter sido calculada para manter o meia descansado para os próximos jogos decisivos.

"Não é uma questão de administrar o jogador, mas ele disputou muitos jogos, atuou pela seleção. Hoje, as substituições serão importantes. É um jogador de altíssima qualidade técnica, melhorou muito fisicamente e vinha de um longo período de inatividade. Estamos muito felizes com ele", esclareceu Allegri.

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A pressão no Napoli

A vitória apertada sobre o Torino foi marcada pela resiliência e pela solidez defensiva, qualidades que, na avaliação de Allegri, haviam faltado nas últimas partidas. Ele reconheceu a pressão em Nápoles, mas pediu calma enquanto a equipe tenta subir na classificação da Serie A. O treinador observou que o elenco finalmente demonstrou a "energia positiva" necessária para conquistar um resultado contra um adversário difícil.

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"Acho que os jogadores tomaram consciência da realidade do momento atual do Napoli. O futebol é feito de resultados. Hoje tínhamos um ponto a mais que o Torino. Nesses dez jogos, faltou-nos o medo de sofrer um gol, aquele centímetro a mais que dá a possibilidade de conquistar vitórias", comentou Allegri.

Resposta à frustração da torcida

A noite também teve complicações: Allegri precisou defender Noa Lang após atritos recentes com a torcida local. Embora tenha reconhecido o direito dos torcedores de expressar suas opiniões, o treinador elogiou a contribuição de Lang para a vitória e pediu união entre arquibancada e campo antes de uma sequência difícil de jogos para o clube.

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"Estou chateado por Lang: no domingo passado houve um mal-entendido, e os torcedores foram maravilhosos novamente hoje. Temos um caminho difícil pela frente, porque há muito a recuperar, mas tenho certeza de que, juntos, vamos conseguir. Os torcedores têm o direito de vaiar, mas o jogador atuou muito bem hoje", concluiu o treinador.