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Kevin De Bruyne foi recebido como ídolo em seu emocionante retorno ao Etihad Stadium, onde o Napoli empatou por 2 a 2 com o Manchester City na Champions League. Após a partida, o técnico Massimiliano Allegri chamou o meio-campista de "extraordinário" e comentou os crescentes rumores sobre uma transferência para o PSV Eindhoven em janeiro.

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Retorno emocionante ao Etihad termina em empate movimentado

De Bruyne voltou ao Etihad Stadium em uma noite emocionante, na qual o Napoli conquistou um empate por 2 a 2 com o City na fase de liga da Champions League. A torcida da casa recebeu seu antigo ídolo com festa antes de aplaudi-lo ao deixar o campo no segundo tempo.

De Bruyne deixou o City no verão de 2025 para se juntar ao Napoli sem custos de transferência. Diante do ex-clube, o jogador de 35 anos atuou por 75 minutos antes de ser substituído por Andre-Frank Zambo Anguissa, por decisão de Allegri. Quando De Bruyne caminhou até a lateral do campo, a torcida do City se levantou para aplaudi-lo calorosamente.

Allegri exalta De Bruyne após aplausos

Em entrevista à Sky Sport Italia após o apito final, Allegri admitiu ter sentido tristeza ao decidir substituir o experiente meio-campista. Apesar da idade, a segurança do belga com a bola nos pés claramente impressionou seu treinador.

"Infelizmente, a idade não poupa ninguém, mas ele é um jogador extraordinário", disse Allegri. "Fiquei triste por tirá-lo de campo hoje, porque ele raramente erra com a bola nos pés. Jogadores como De Bruyne e Luka Modric representam algo especial para quem ama e admira o futebol."

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Rumores de transferência cercam o experiente meia belga

A noite de reencontro de De Bruyne na Inglaterra aconteceu em meio a crescentes especulações sobre o próximo passo de sua carreira. Embora o jogador da seleção belga tenha contrato com o Napoli até junho de 2027, várias notícias indicam que ele pode deixar a Itália quando a janela de transferências de janeiro abrir.

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Segundo relatos, o PSV iniciou conversas em alto nível para levar o meia à Holanda seis meses antes do fim de seu contrato. O Everton também foi associado a uma possível investida surpreendente pelo jogador na janela de inverno. De Bruyne segue como titular frequente do Napoli na Serie A nesta temporada, com quatro gols e uma assistência, mas sua situação contratual o tornou um alvo atraente para o meio da temporada.

Técnico do Napoli espera que De Bruyne fique

Apesar dos rumores cada vez mais intensos sobre o interesse do PSV, Allegri demonstrou confiança de que De Bruyne não deixará Nápoles no meio da temporada. O técnico italiano ressaltou que o assunto será discutido internamente e elogiou a postura do meio-campista.

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"Vamos conversar sobre isso com o clube, mas ele é um rapaz muito profissional e acho que ficará até junho", afirmou Allegri.

Com as negociações ainda em andamento, segundo relatos, às vésperas da janela de inverno, as próximas semanas definirão se o PSV conseguirá convencer De Bruyne a sair antes do fim do contrato ou se Allegri terá seu desejo atendido e manterá o meia até o encerramento da temporada.