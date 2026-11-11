Massaro: "O Capitão (Baresi) nos deixou um grande legado, e precisamos continuar transmitindo o que ele conseguiu nos transmitir"

Estas são suas declarações ao calciomercato.com:

"Se vocês estão emocionados, imaginem eu. Estamos falando de coisas transmitidas. Transmitidas por pessoas que, desde o dia em que cheguei a Milanello, me ensinaram muitas coisas: o sentimento de pertencimento, o sacrifício, o respeito, a lealdade, as regras. Fiz parte por 5 anos do grupo dos Imortais, dos Invencíveis. Agora sou embaixador do Insuperabili graças ao nosso capitão, que deu início a esse grande projeto, e devo agradecer às pessoas visionárias que têm

sonhos

. É a demonstração de como nasceu o Insuperabili, de como nasceu o ciclo de Berlusconi, dos Invencíveis, dos Imortais, que venceu na Itália, na Europa e no mundo. E o Milan deve continuar fazendo isso. Agradeço também a parceria com a BMW, que nos apoia há vários anos na área de marketing.

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O Capitão nos deixou um grande legado, e devemos continuar transmitindo aquilo que ele conseguiu transmitir a nós; devemos transmitir isso sobretudo às pessoas, não apenas às que praticam esporte, mas também às que crescem a cada dia e são o futuro: os jovens. Obrigado mais uma vez e espero poder jogar na final, não me deixem sempre no banco. E este ano prometo a vocês que, em pelo menos 10 minutos, como de costume quando me colocavam em campo, farei a diferença".