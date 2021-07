Marcelo Silva, o Marcelinho, caiu ao lado do gramado e foi levado para o hospital São Luiz

Marcelo Silva, o Marcelinho, massagista da comissão do São Paulo, sofreu um mal súbito durante a partida do Tricolor contra o Fortaleza , neste sábado (17), no Morumbi.

A situação ocorreu pouco após os 30 minutos do segundo tempo, quando o massagista caiu ao lado do gramado e foi prontamente atendido por José Sanchez, médico do São Paulo.

Acionada para o atendimento, uma das ambulâncias presentes no estádio apresentou problemas e teve que ser empurrada para dar a partida. Após alguns minutos, aparentemente acordado, o massagista foi colocado no veículo e direcionado para o Hospital São Luiz, localizado nas proximidades do Morumbi.

Segundo informações do Premiere, o médico do time paulista afirmou que Marcelo teve uma crise convulsiva, e que exames mais profundos serão feitos para entender a causa do episódio.

A partida, que no momento do ocorrido era vencida por 1 x 0 perlo Fortaleza, ficou paralisada por cerca de nove minutos, e foi reiniciada assim que a âmbulância deixou o gramado do Morumbi.

Após a paralisação, o São Paulo chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, por uma suposta mão na bola, mas o árbitro voltou atrás depois de conferir o lance no VAR. A derrota quebrou a sequência de duas vitórias do Tricolor e deixa o time do Morumbi na 14ª posição, com 11 pontos em 12 partidas disputadas.