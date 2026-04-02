Massacre histórico... Barcelona goleia o Real Madrid por 12 a 0 na Liga dos Campeões Feminina

O Barcelona feminino impôs seu domínio absoluto no Clássico Europeu, após golear o Real Madrid por 6 a 0 na noite de quinta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, garantindo a classificação para as semifinais com um placar agregado esmagador (12 a 2).

A vitória foi uma continuação da superioridade da equipe catalã, que já havia colocado um pé nas semifinais desde a partida de ida em Madri, quando venceu por 6 a 2, antes de confirmar sua superioridade histórica com uma nova exibição avassaladora em casa.

Ao contrário da emoção e da disputa acirrada que caracterizam os confrontos masculinos, os clássicos do futebol feminino têm seguido uma tendência unilateral, com o Barcelona continuando a impor seu domínio com grandes diferenças no placar sobre seu rival tradicional.

O evento não se limitou ao gramado, mas se estendeu às arquibancadas, já que o estádio “Spotify Camp Nou” registrou um público recorde de 60.067 torcedores, em um cenário sem precedentes nesta temporada, superando até mesmo as partidas do time principal masculino.

Com essa vitória histórica, o Barcelona segue sua jornada europeia com confiança rumo ao título, marcando um encontro com o Bayern de Munique nas semifinais nos dias 25 de abril e 2 de maio, em um novo teste para as ambições do time catalão.

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