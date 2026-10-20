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Falko Blöding
Traduzido por

"Massacre à moda parisiense": torcedores do PSG chamam a atenção antes do jogo contra o FC Barcelona

Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona

Torcedores do PSG chamaram a atenção no Parque dos Príncipes com uma coreografia de tom marcial antes do grande duelo pela Liga dos Campeões contra o FC Barcelona.

Os ultras do Paris Saint-Germain, conhecidos por suas coreografias elaboradas, exibiram pouco antes do apito inicial uma faixa gigante em que um homem de máscara e camisa do PSG serrava com uma motosserra o escudo do campeão espanhol, com grandes respingos de sangue. Em outro cartaz, logo abaixo, estava escrito: "Massacre à moda parisiense".

O duelo entre PSG e Barcelona é considerado um dos jogos mais espetaculares da atual fase de liga da Champions League. O líder e o vice-líder da tabela se enfrentam.

Comandados pelo ex-técnico do Barcelona Luis Enrique, os franceses são os grandes favoritos a conquistar novamente a taça, após dois títulos consecutivos. O PSG reforçou essa condição com uma impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Manchester City na última rodada.

O Barcelona, porém, chegou a Paris cheio de confiança: os catalães venceram os dez jogos oficiais que disputaram nesta temporada e têm 48 gols marcados e 11 sofridos.

Os primeiros minutos já corresponderam às altas expectativas: o PSG teve três boas chances nos dez minutos iniciais, enquanto, do outro lado, Anthony Gordon por pouco não conseguiu aproveitar uma oportunidade de finalizar de perto após um cruzamento de Lamine Yamal.

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