Mason Greenwood deixa o Olympique de Marselha e assina contrato de mais de 50 milhões de euros

Mason Greenwood troca o Olympique de Marselha pelo Fenerbahçe. É o que informa Fabrizio Romano no X. O britânico de 24 anos assina um contrato na Turquia válido até meados de 2030, e a transferência envolve um valor total de mais de 50 milhões de euros.

“Mason Greenwood para o Fenerbahçe, lá vamos nós!”, escreveu Romano na noite de segunda-feira no X. “O negócio está fechado: o ponta inglês vai para o Fener.”

“40 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus para o Olympique de Marselha; o Manchester United receberá mais de 10 milhões de euros, incluindo a cláusula de revenda. O salário é de aproximadamente 10 milhões de euros líquidos por ano, em um contrato válido até junho de 2030.”

A transferência já vinha sendo especulada há algum tempo. No início deste mês, o jornalista turco especializado em transferências Yagiz Sabuncuoglu, entre outros, já havia informado que o inglês havia dado o aval ao Fenerbahçe.

A AS Roma também teria entrado na disputa pela contratação de Greenwood. Os italianos apresentaram uma oferta de 45 milhões de euros, incluindo bônus e uma porcentagem sobre a revenda, aproximando-se assim do preço pedido de cerca de 50 milhões de euros.

Mas, no fim das contas, o Fenerbahçe apresentou uma oferta ainda mais alta do que a da Roma. Além disso, o próprio Greenwood demonstrou preferência pelo Fenerbahçe.

Greenwood, de 24 anos, deixou o Manchester United e a Inglaterra em 2024 por cerca de 26 milhões de euros. Com 48 gols e 17 assistências em 81 partidas, ele demonstrou com grande regularidade sua classe futebolística na Ligue 1 e na Europa.