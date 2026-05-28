Mason Greenwood, agora em melhor forma, pode formar uma dupla perigosa com o jogador da seleção holandesa

A AS Roma está seriamente interessada em Mason Greenwood, segundo informa o La Gazzetta dello Sport. Na capital italiana, o inglês poderia formar uma dupla perigosa com o jogador da seleção holandesa Donyell Malen.

Greenwood, que ainda tem apenas 24 anos e já foi afastado pelo Manchester United no passado, desabrochou completamente no Olympique de Marselha.

Após 48 gols e 17 assistências em 81 partidas oficiais, o talento natural parece estar deixando o clube francês para trás. Greenwood tem contrato até meados de 2029, mas o Marselha precisa do dinheiro.

A Roma está de olho na chegada de Greenwood. A diretoria do clube está analisando se consegue arcar com o preço pedido de 50 milhões de euros.

O próprio Greenwood está aberto à mudança para uma nova competição. Após passagens pela LaLiga e pela Ligue 1, a Série A parece ser o destino ideal, já que um retorno à Premier League é improvável, dado seu histórico.

No entanto, o Tottenham Hotspur estaria acompanhando a situação de perto, a pedido de Roberto De Zerbi.

Caso Greenwood vá para a Roma, ele poderá formar uma dupla de ataque com Malen. Os Giallorossi se preparam para disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2018/19.