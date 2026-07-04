'Mason Greenwood aceita a proposta e deixa o Olympique de Marselha por 50 milhões de euros'

Mason Greenwood está decidido a deixar o Olympique de Marselha. Entre outros, o jornalista turco especializado em transferências Yagiz Sabuncuoglu informa que o inglês já aceitou a proposta do Fenerbahçe.

Nos últimos tempos, principalmente o Fenerbahçe e a AS Roma estavam na disputa por Greenwood, enquanto o Atlético de Madrid também acompanhava de perto os desdobramentos.

O Marselha mantém a exigência de um valor de transferência de cerca de 50 milhões de euros, valor que a Roma quase atingiu com sua oferta de 45 milhões de euros (incluindo bônus) e uma porcentagem sobre uma eventual revenda.

Assim, parecia que os italianos iriam levar Greenwood, que tem contrato até meados de 2029. No sábado, porém, ocorreram novos e decisivos desdobramentos.

Sabuncuoglu escreve que a oferta do Fenerbahçe agora é superior à da Roma — que já se aproximava do valor pedido pelo Marselha — e que Greenwood manifestou sua preferência pelo Fenerbahçe.

Um representante do Fenerbahçe está a caminho da França para finalizar o negócio. Assim, parece que os Canários Amarelos não precisam se apressar para chegar a um acordo oficial com o Marselha.

Greenwood, de 24 anos, deixou o Manchester United e a Inglaterra em 2024 por cerca de 26 milhões de euros. Com 48 gols e 17 assistências em 81 partidas, ele demonstrou com grande regularidade sua classe futebolística na Ligue 1 e na Europa.