Mascherano sonha com volta de Messi à Argentina: "Um salto de qualidade para o país"

O meia do Estudiantes gostaria de ver o "melhor jogador do mundo" jogando em sua terra natal antes do final de sua brilhante carreira

Hoje jogador do Estudiantes, da , mas ex-companheiro de Messi no , Javier Mascherano sonha com a volta do amigo ao futebol argentino, conforme contou ao Diario Sport.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Embora tenha passado toda a sua carreira profissional jogando no Barcelona, Lionel Messi começou no futebol através do argentino Newell’s Old Boys, da onde saiu quando era adolescente, à caminho da .

Dono de seis Bolas de Ouro, dez títulos da e quatro da Liga do Campeões e com 620 gols em 708 jogos, Messi se estabeleceu como um dos maiores jogadores de todos os tempos jogando pelo Barcelona, mas não esconde a vontade de encerrar sua brilhante carreira nos gramados argentinos, no seu time do coração.

A volta do craque ao seu país natal agrada à Javier Mascherano, seu ex-companheiro: “Tudo pode acontecer no mundo do futebol e depende de seu desejo de jogar na Argentina. Se ele decidir voltar no futuro, será um grande salto de qualidade para o campeonato e para o país”.

Mais artigos abaixo

Com seu contrato para acabar no ano que vem e próximo de completar 33 anos, Messi seria muito bem recebido na Argentina na visão de Mascherano: “Meu retorno não seria nada comparado ao de Leo. Ele é o melhor jogador do mundo”, disse.

No entanto, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ainda espera que o camisa 10 siga com sua carreira no clube catalão, ao contrário de Mascherano, que acha que Messi deve pendurar as chuteiras na Argentina.