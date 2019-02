Mascherano nega "super influência" na seleção: "Pensavam que eu era o presidente"

O jogador anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após ser muito criticado por sua atuação no último Mundial

Javier Mascherano comentou em entrevista exclusiva à Fox Sports sobre sua passagem na seleção argentina, principalmente durante a Copa do Mundo da Rússia em 2018, e negou ter sido uma “super influencia” dentro da equipe.

“No futebol, tudo acontece de um dia para o outro, para o bem ou para o mal. Eu tenho sorte da carreira que tive, mas tiveram momentos em que fiquei sobrecarregado de muitas coisas. Chegaram a pensar que eu tomava conta como se fosse o presidente da AFA (Associação de Futebol Argentina), e eu simplesmente sempre fui alguém que tentou unir as pessoas”, declarou.

O jogador recordou da passagem da seleção durante a Copa do Mundo da Rússia, na qual a equipe não teve o desempenho esperado e foram eliminados ainda nas oitavas de final. Mascherano foi alvo de muitas críticas por seu desempenho, e anunciou sua aposentadoria da equipe nacional logo depois.

“Talvez eu devesse ter saído depois da final contra a Alemanha, com todo o louvor. Mas eu não sou assim, não pensava em me aposentar. Seria muito egoísmo pensar: ‘vou sair agora que todos me querem’. Eu tinha um compromisso de seguir adiante com meus colegas e com as pessoas com quem trabalho, para conquistar as coisas da melhor maneira”, conta.

“Como no Brasil [Copa de 2014], eu não acreditava em tudo que era dito, porque foi loucura pensar isso. Não acho que eu seja o culpado de tudo dos últimos tempos. É assim, você tem que saber conviver com as duas coisas”.