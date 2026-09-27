Ele disse ter passado "muita coisa" aos seus jogadores no vestiário após o apito final, afirmou Klopp à ARD e comentou sobre sua amarga estreia em casa na noite de domingo, em Augsburg: "Isso faz parte do processo. A escalação, as muitas mudanças, tudo isso é 100 por cento responsabilidade minha. Que não iríamos desmontar completamente uma Grécia muito fechada, isso estava claro. Eu poderia ter convivido com não vencer o jogo de hoje por uma margem ampla ou até mesmo não vencer. Mas perder, isso não pode acontecer. E aconteceu assim mesmo."

Em comparação com o 1 a 1 na Holanda na quinta-feira, Klopp fez cinco mudanças em sua equipe titular. Entre outros, Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck e o estreante Bambase Conte começaram nas vagas de Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck e Nadiem Amiri.

"Estamos juntos há uma semana, enfrentamos um adversário defensivo, somos um grupo recém-montado - então precisamos ter mecanismos", disse Klopp, ao mesmo tempo em que protegia sua equipe, mas também criticava o fato de sua proposta ter sido executada com pouca consistência em campo.

Como ponto positivo, o novo técnico da DFB destacou os primeiros 15 minutos do segundo tempo, que teriam sido seu "grande destaque positivo". "Ali sabíamos o que o adversário fazia, preparamos a equipe para isso e os mecanismos estavam lá", elogiou Klopp. "Mas depois não fizemos mais isso. Ainda não sei por quê."

Seleção da DFB: o que faz Jürgen Klopp manter a esperança apesar do início ruim?

Apesar do início frustrado, com um empate e uma derrota em seus dois primeiros jogos à beira do gramado da seleção alemã, Klopp, no entanto, segue olhando para o futuro com plena confiança: "Prefiro um começo ruim a um final ruim. Tudo vai se encaixar, porque isso sempre acontece quando se fazem as coisas certas. E nós estamos fazendo as coisas certas."

O goleiro Nübel reclamou, por sua vez, que seus companheiros à frente dele criaram apenas "uma ou duas chances". "Hoje, nem conseguimos finalizar dentro da área. Temos muita posse de bola em zonas nas quais não precisamos dela. A Grécia então contra-ataca duas ou três vezes e tem duas chances. O chute desviado acaba entrando. Finalizamos pouco no gol e aí fica difícil quando o adversário está tão recuado", disse o goleiro do Besiktas, que disputou sua quarta partida pela seleção.

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"Não foi uma boa atuação nossa", também resumiu, com frustração, o capitão Joshua Kimmich. A equipe teve "dificuldades contra o bloco baixo. No geral, foi estático demais, sem criatividade suficiente", afirmou o meio-campista do Bayern de Munique, que aos 74 minutos viu Dimitrios Kourbelis marcar o gol da vitória, muito comemorado, para a Grécia. "Tivemos pouca movimentação, tivemos poucas ideias. Para mim, o 0 a 0 teria sido justo - perder assim é realmente muito infeliz", avaliou Kimmich.

O jogador de 31 anos não faz mais parte do segundo grupo convocado por Klopp, que disputará as outras duas partidas da Liga das Nações nesta Data Fifa. Na quinta-feira, a Alemanha pode se redimir em Munique contra a Sérvia, e no próximo domingo haverá o jogo de volta na Grécia. O campeão europeu de 2004 lidera a tabela do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações com seis pontos nos dois primeiros jogos, enquanto a equipe da DFB é a terceira, com um ponto.