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Após críticas públicas do presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, Marc Kosicke, hoje contratado pela DFB, pegou o telefone. No programa "Bembel und Gebabbel", da FFH, o profissional de 55 anos também revelou como chegou ao cargo na federação.

A entrada de Kosicke na seleção alemã foi resultado de uma exigência do técnico Jürgen Klopp. Originalmente, estava previsto um cargo completamente diferente na DFB para o assessor de longa data do treinador.

"A princípio, a ideia era que eu me tornasse diretor da seleção. Mas houve algumas restrições por causa da história de Oliver Bierhoff. Então não foi tão simples, e eu consigo entender isso", disse Kosicke.

Quando estavam em andamento as negociações para definir o sucessor no cargo de técnico da seleção alemã, Klopp deixou claro à federação que só aceitaria o posto se Kosicke viesse junto. "O Jürgen chega a uma negociação comigo e diz: 'Para ficar claro: sem o Marc, não faço nada disso aqui'. Aí algumas pessoas quase caem para trás e dizem: 'Certo, mas o que ele vai fazer? Já temos tudo'", explicou Kosicke.

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E continuou: "Então o Jürgen disse: 'Vocês vão ver'. Aí procuraram um título para mim, e tudo precisou ser aprovado pelos conselhos de supervisão e pelos presidentes. Então o Jürgen disse: 'Não é mais fácil ele virar meu auxiliar técnico?' Disseram que sim, que isso era possível, e então virei auxiliar técnico", afirmou o profissional de 55 anos. Desde então, Kosicke é responsável pelas áreas de estratégia, desenvolvimento e inovação na comissão técnica.

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Desde quando Jürgen Klopp e Marc Kosicke trabalham juntos?

A ligação entre Klopp e Kosicke vem de longa data. Os dois se conheceram em 2005, quando Kosicke ainda trabalhava para a fabricante de artigos esportivos Nike. Depois, mantiveram uma parceria profissional de muitos anos, na qual Kosicke atuou como assessor de Klopp.

Foi justamente essa contratação que causou considerável turbulência em agosto e levou Hoeneß a se manifestar. Em entrevista à RTL/ntv e à Sky, ele expressou preocupação com a escolha.

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"O que não me agrada nessa história é que o assessor dele, Marc Kosicke, também veio no pacote. Não sei exatamente o que ele deve fazer lá. Considero isso um problema. Essa história toda me parece uma aquisição amigável. Klopp e companhia assumiram o controle da DFB, e acho isso errado", criticou Hoeneß.

O dirigente de 74 anos também se incomodou com possíveis conflitos de interesse relacionados à participação de Kosicke na agência de assessoria ProjectFive, da qual ele havia sido diretor executivo antes de ir para a federação. Enquanto a DFB e Klopp rejeitaram as acusações, Kosicke procurou Hoeneß imediatamente para conversar diretamente com ele e acalmar os ânimos.

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Como foi a conversa por telefone entre Uli Hoeneß e o assessor da DFB Marc Kosicke

"Liguei para ele e deixei um recado na caixa postal. Depois, ele me ligou de volta, e eu disse: 'Se o senhor tiver alguma pergunta, não precisa fazê-la publicamente. O senhor tem meu número. Ligue para mim, que eu respondo a tudo'", contou Kosicke. A conversa surtiu efeito: "Então resolvemos a questão relativamente rápido."

Curiosamente, Hoeneß e Kosicke já haviam trabalhado juntos anos antes, depois de uma encomenda especial do dirigente. Kosicke é o criador do slogan oficial do Bayern, "Mia san mia".

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Agora, o foco na DFB volta a ser o esporte. Na noite de sexta-feira (20h45), a seleção alemã terá seu próximo compromisso na Liga das Nações, fora de casa, contra a Sérvia.