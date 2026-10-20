O técnico do Bayern de Munique sofreu com fortes dores no quadril durante a partida da Bundesliga contra o RB Leipzig, no sábado. Além disso, está com uma infecção viral. A combinação obrigou Kompany a passar quase todo o jogo sentado no banco de reservas. Quem comandou a equipe à beira do campo foi, quase exclusivamente, o auxiliar Aaron Danks.

O jornal Bild revelou agora mais detalhes sobre o estado de saúde do belga, que chegou a ficar em casa na segunda-feira e não participou do treino a portas fechadas. Além de Danks, seus auxiliares Rene Maric, Floribert N’Galula e Daniel Fradley o substituíram.

Na segunda-feira, Kompany teria sido examinado pelos médicos da equipe, liderados pelo internista Prof. Dr. Roland Schmidt. Internamente, a doença não é tratada como algo sem importância, já que o treinador de 40 anos estava muito debilitado no período da partida contra o Leipzig. Embora tenha feito as preleções no vestiário, ele teria se deitado em um sofá na Allianz Arena tanto no intervalo quanto após o apito final.

Bayern de Munique: por que Vincent Kompany sente dores no quadril?

Segundo o tz , os problemas no quadril estão relacionados à gripe, que estaria causando complicações em um tecido cicatricial antigo. Por isso, ao sair dos corredores internos em direção ao gramado da Allianz Arena para a partida contra o Leipzig, ele teve dificuldades visíveis para subir as escadas.

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Depois do jogo, Kompany também não participou da habitual rodada de entrevistas e enviou os dirigentes, entre eles Max Eberl, para falar em seu lugar. "Ele está deitado agora na sala dos treinadores", disse o diretor esportivo à Sky . Em outro momento, ressaltou: "Ele realmente não está bem." Joshua Kimmich, por sua vez, disse não saber de nada. "O que ele tem? Eu nem fiquei sabendo", afirmou, antes de brincar: "Acho que ele não está a fim de falar com vocês."

Eberl, porém, mostrou-se otimista de que Kompany estaria recuperado para o importante jogo contra o Arsenal na Liga dos Campeões. "Temos plena convicção de que isso não será um problema para quarta-feira." Ainda assim, admitiu: "Que papel ele vai desempenhar, ainda não posso dizer."

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Em condições de enfrentar o Arsenal? A situação de Vincent Kompany

Segundo o jornal Bild, os dirigentes do Bayern continuam confiantes, a um dia do confronto com o finalista do ano passado, de que Kompany poderá comandar sua equipe. Um sinal positivo foi o fato de ele já ter estado na Säbener Straße no domingo para a preparação.

No entanto, ele não participou do último treino na terça-feira. "Vincent Kompany deve e quer descansar por causa da infecção viral", informou o clube de Munique. Além do treino (14h), o técnico também não participaria da entrevista coletiva da tarde (16h).







