Brian Brobbey sofreu uma pequena ruptura na coxa. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornalista Mounir Boualin no X, com base em fontes. O atacante do Sunderland comunicou sua ausência ao técnico Xavi, da seleção da Holanda, na segunda-feira.

A expectativa é que Brobbey fique fora de ação por algumas semanas devido à lesão muscular. Ele certamente perderá os jogos da Liga das Nações contra a Grécia (13 de novembro) e a Alemanha (16 de novembro).

Brobbey também deve perder algumas partidas do Sunderland. A equipe da parte de baixo da tabela da Premier League retoma a temporada em 21 de novembro, contra o Aston Villa. Depois, enfrenta o Jagiellonia Białystok na fase de grupos da Liga Europa.

O ex-jogador do Ajax recebeu elogios por sua atuação contra o Chelsea no último fim de semana, em vitória por 1 a 0. "Não há ninguém como Brobbey na Premier League. Ele é forte e potente, mas também apareceu muitas vezes em posição de marcar", observou o ex-jogador da seleção inglesa Dion Dublin, comentarista do Match of the Day. "Os torcedores gostam dele. Ele é um centroavante de verdade, os defensores o odeiam. É exatamente o que o Sunderland precisa."

Brobbey recebeu nota 8 do veículo local Sunderland Echo por sua atuação contra o Chelsea. "Ele teve uma atuação excelente", escreveu o jornal.

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Brobbey soma atualmente 17 partidas pela seleção da Holanda. Nesse período, o atacante de 24 anos do Sunderland marcou quatro gols.

O atacante de Amsterdã entrou em campo pela última vez pela seleção da Holanda no fim de setembro. Brobbey deixou o jogo em casa contra a Alemanha, que terminou em 1 a 1, após apenas 35 minutos, devido a uma lesão.