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imago-sport-1085708736.jpgIMAGO / News Images
Rian Rosendaal
Traduzido por

Más notícias sobre Brian Brobbey, pouco depois de ele se retirar da seleção da Holanda

Países Baixos
B. Brobbey

Brian Brobbey sofreu uma pequena ruptura na coxa. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornalista Mounir Boualin no X, com base em fontes. O atacante do Sunderland comunicou sua ausência ao técnico Xavi, da seleção da Holanda, na segunda-feira.

A expectativa é que Brobbey fique fora de ação por algumas semanas devido à lesão muscular. Ele certamente perderá os jogos da Liga das Nações contra a Grécia (13 de novembro) e a Alemanha (16 de novembro). 

Brobbey também deve perder algumas partidas do Sunderland. A equipe da parte de baixo da tabela da Premier League retoma a temporada em 21 de novembro, contra o Aston Villa. Depois, enfrenta o Jagiellonia Białystok na fase de grupos da Liga Europa.

O ex-jogador do Ajax recebeu elogios por sua atuação contra o Chelsea no último fim de semana, em vitória por 1 a 0. "Não há ninguém como Brobbey na Premier League. Ele é forte e potente, mas também apareceu muitas vezes em posição de marcar", observou o ex-jogador da seleção inglesa Dion Dublin, comentarista do Match of the Day. "Os torcedores gostam dele. Ele é um centroavante de verdade, os defensores o odeiam. É exatamente o que o Sunderland precisa."

Brobbey recebeu nota 8 do veículo local Sunderland Echo por sua atuação contra o Chelsea. "Ele teve uma atuação excelente", escreveu o jornal.

Próximas partidas
HOL

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Liga das Nações A

13 de nov. de 2026

GRÉ

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Brobbey soma atualmente 17 partidas pela seleção da Holanda. Nesse período, o atacante de 24 anos do Sunderland marcou quatro gols.

O atacante de Amsterdã entrou em campo pela última vez pela seleção da Holanda no fim de setembro. Brobbey deixou o jogo em casa contra a Alemanha, que terminou em 1 a 1, após apenas 35 minutos, devido a uma lesão. 

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