Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm
Traduzido por

Más notícias para um astro do Bayern de Munique? Jürgen Klopp planeja, ao que tudo indica, uma surpresa na escalação titular da seleção alemã

Siga GOAL no Google
Publicidade

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, prepara uma surpresa na escalação titular para o jogo da Liga das Nações na Sérvia, na noite de sexta-feira (20h45), ao que tudo indica.

Segundo o jornal Bild, Brajan Gruda, convocado novamente após uma longa ausência, deve começar jogando pela ponta direita em Belgrado. O meia-atacante do RB Leipzig teria a preferência nessa posição sobre a grande promessa do Bayern de Munique Lennart Karl, que também esperava ter uma chance entre os titulares.

Para Gruda, seria sua estreia pela seleção principal. O jogador de 22 anos havia sido chamado pela primeira vez antes da Eurocopa de 2024 e integrou o elenco do então técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para um amistoso que terminou empatado em 0 a 0 com a Ucrânia, mas não entrou em campo.

Brajan Gruda esperou muito tempo por uma nova convocação para a seleção alemã

Depois disso, Gruda esperou mais de dois anos por outra convocação, até que Klopp o incluiu nos planos para a segunda parte de sua lista ampliada de convocados para os jogos da seleção em setembro e outubro, mas o jogador do Leipzig precisou se retirar por causa de uma distensão muscular abdominal. Agora, Gruda também foi incluído na lista de 24 convocados de Klopp para os jogos da Liga das Nações contra a Sérvia, na sexta-feira, e a Holanda, na próxima segunda-feira.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Publicidade
Publicidade

"Ele é um jogador de rua e um jogador sensacional que gosta de arriscar, que ainda não explorou todo o seu potencial. Também não precisa fazer isso nessa idade, mas deu muitos sinais positivos", disse Klopp ao elogiar Gruda no anúncio da convocação, no início de novembro. O ex-jogador do Mainz vinha mostrando boa forma no Leipzig: nesta temporada, soma cinco assistências e dois gols em 13 partidas até agora.

Próximas partidas
SER

SER

Liga das Nações A

13 de nov. de 2026

ALE

ALE

Gruda, pela idade, ainda pode jogar pela seleção sub-21, pela qual já atuou 20 vezes e que disputará uma Eurocopa no próximo verão. Sua última partida pela equipe foi no fim de março, na vitória por 3 a 0 sobre a Irlanda do Norte pelas eliminatórias da Eurocopa sub-21.

Enquanto Gruda e Karl disputam a posição na ponta direita no atual elenco da seleção alemã, Derry Scherhant (Freiburg) ou Said El Mala (Colônia) deve jogar pela esquerda contra os sérvios. No meio-campo com três jogadores, segundo o Bild, Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique) deve ter a preferência sobre Felix Nmecha (Borussia Dortmund) para atuar ao lado de Joshua Kimmich (Bayern de Munique) e Florian Wirtz (Liverpool).

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

Ver perfil do autor