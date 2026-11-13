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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, prepara uma surpresa na escalação titular para o jogo da Liga das Nações na Sérvia, na noite de sexta-feira (20h45), ao que tudo indica.

Segundo o jornal Bild, Brajan Gruda, convocado novamente após uma longa ausência, deve começar jogando pela ponta direita em Belgrado. O meia-atacante do RB Leipzig teria a preferência nessa posição sobre a grande promessa do Bayern de Munique Lennart Karl, que também esperava ter uma chance entre os titulares.

Para Gruda, seria sua estreia pela seleção principal. O jogador de 22 anos havia sido chamado pela primeira vez antes da Eurocopa de 2024 e integrou o elenco do então técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para um amistoso que terminou empatado em 0 a 0 com a Ucrânia, mas não entrou em campo.

Brajan Gruda esperou muito tempo por uma nova convocação para a seleção alemã

Depois disso, Gruda esperou mais de dois anos por outra convocação, até que Klopp o incluiu nos planos para a segunda parte de sua lista ampliada de convocados para os jogos da seleção em setembro e outubro, mas o jogador do Leipzig precisou se retirar por causa de uma distensão muscular abdominal. Agora, Gruda também foi incluído na lista de 24 convocados de Klopp para os jogos da Liga das Nações contra a Sérvia, na sexta-feira, e a Holanda, na próxima segunda-feira.

Getty Images

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"Ele é um jogador de rua e um jogador sensacional que gosta de arriscar, que ainda não explorou todo o seu potencial. Também não precisa fazer isso nessa idade, mas deu muitos sinais positivos", disse Klopp ao elogiar Gruda no anúncio da convocação, no início de novembro. O ex-jogador do Mainz vinha mostrando boa forma no Leipzig: nesta temporada, soma cinco assistências e dois gols em 13 partidas até agora.

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Gruda, pela idade, ainda pode jogar pela seleção sub-21, pela qual já atuou 20 vezes e que disputará uma Eurocopa no próximo verão. Sua última partida pela equipe foi no fim de março, na vitória por 3 a 0 sobre a Irlanda do Norte pelas eliminatórias da Eurocopa sub-21.

Enquanto Gruda e Karl disputam a posição na ponta direita no atual elenco da seleção alemã, Derry Scherhant (Freiburg) ou Said El Mala (Colônia) deve jogar pela esquerda contra os sérvios. No meio-campo com três jogadores, segundo o Bild, Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique) deve ter a preferência sobre Felix Nmecha (Borussia Dortmund) para atuar ao lado de Joshua Kimmich (Bayern de Munique) e Florian Wirtz (Liverpool).