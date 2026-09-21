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Siep Engelen
Traduzido por

Más notícias para o internacional da seleção holandesa: 'Enquanto ele jogar lá, Xavi não o convocará'

Países Baixos
Feyenoord
L. Valente
Xavi Hernández

Luciano Valente talvez seja a ausência mais marcante da primeira convocação do técnico Xavi Hernández na seleção da Holanda. O capitão do Feyenoord começou muito bem a temporada, mas não foi chamado para os próximos jogos da Holanda na Liga das Nações. Valentijn Driessen sabe o motivo disso. 

“Valente é, assim como Zechiël, um meia ofensivo, mas pode acabar sendo o prejudicado”, começa Driessen no podcast Kick-off, do De Telegraaf. “Porque ele se encaixa muito bem pela ponta esquerda no Feyenoord, mas Xavi o vê como um meia ofensivo.” 

“Na verdade, prefiro não falar sobre jogadores individualmente, mas sim, nós acompanhamos o Valente”, explicou Xavi nesta segunda-feira, na coletiva de imprensa em Zeist. “Ele é um jogador bom, com potencial para nós. Para ele também, a porta da Holanda está aberta. Só que já temos muitos bons meio-campistas. Eu realmente o considero um meia ofensivo, e não um ponta esquerda.” 

“Também me surpreendeu que o Valente tenha ficado decepcionado por não estar na lista”, acrescenta Verweij na sequência. “Mas isso também tem um pouco a ver com a forma como as coisas estão indo no Feyenoord neste momento. Xavi disse com razão: eu o vejo como meio-campista, não como ponta esquerda.” 

Após Feyenoord x FC Utrecht (5 a 0), Valente deixou claro, diante das câmeras da ESPN, que estava decepcionado com a decisão do técnico da seleção. “Claro que você fica decepcionado. No fundo, eu tinha um pouco de esperança de estar na lista, mas preciso falar com os pés, e foi isso que fiz hoje.” 

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“Isso realmente é uma questão. Para o Valente, isso vai se tornar uma questão”, prossegue Driessen. “Van Bronckhorst não tem a intenção de colocá-lo no meio-campo, e isso simplesmente reduz muito as chances dele de ser convocado para a seleção da Holanda.” Verweij é ainda mais categórico: “Enquanto Valente jogar nessa posição, ele não será convocado.” 

Depois das saídas de Donyell Malen e Justin Kluivert, talvez ainda houvesse alguma esperança para Valente, mas Xavi convocou Mexx Meerdink e Guus Til como substitutos. Algo lógico, na visão de Driessen. “Kluivert também é alguém que joga em profundidade, aparece na frente do gol e faz gols. Til também consegue fazer isso, claro. Por isso ele chamou Til, e não Valente”, conclui o chefe de futebol.

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