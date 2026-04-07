Más notícias para o Ajax: jogador contratado por milhões ficará fora dos gramados por meses

Yuri Heerkens enfrenta um grande revés. O goleiro de 19 anos do Jong Ajax sofreu uma lesão no tornozelo na noite de segunda-feira, durante a partida fora de casa contra o Vitesse, e não voltará a jogar nesta temporada, conforme informou o Ajax em seu site oficial.

O goleiro teve que sair de campo logo no início da partida em Arnhem. Após cerca de vinte minutos, ocorreu um problema durante um chute de saída, após o qual Heerkens sentiu visivelmente dor e não pôde continuar jogando.

Um dia depois, os exames médicos trouxeram más notícias. A lesão no tornozelo é tão grave que será necessária uma cirurgia, o que encerra sua temporada imediatamente.

Heerkens é a primeira opção do Jong Ajax nesta temporada e defendeu o gol em dezenove partidas na Keuken Kampioen Divisie.

Nesses jogos, ele sofreu 31 gols e não sofreu gols em cinco partidas. Com 1.639 minutos em campo, ele era uma peça fundamental da equipe.

Heerkens mudou-se para o Ajax no verão passado, clube que o contratou por cerca de dois milhões de euros do Sparta Praga. Em Amsterdã, ele assinou um contrato até meados de 2030.

Na República Tcheca, o goleiro passou pelas categorias de base de times como Hradec Králové e Sparta Praga.