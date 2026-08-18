Más notícias para Noah Atubolu? O Eintracht Frankfurt estaria pensando em uma espetacular operação de retorno

Segundo o que afirma o jornal Bild, além do jogador de 24 anos do seu ainda atual clube, o SC Freiburg, há outros goleiros na lista dos hessianos. Entre eles também está Lukas Hradecky, que já há mais tempo seria assunto às margens do Meno.

O jogador de 36 anos defendeu o Eintracht de 2015 a 2018, antes de se transferir, como xodó da torcida, para o Bayer Leverkusen. No verão de 2025, seguiu para o Monaco, onde o finlandês deve receber um salário principesco e ainda tem contrato de trabalho até 2027. Dessa forma, uma nova colaboração não se apresenta como uma tarefa simples.

De qualquer forma, Atubolu seguiria sendo a solução preferida para resolver o problema debaixo das traves. O suposto interesse no goleiro disposto a se transferir vazou após o desastroso 0 a 7 no amistoso contra o Brentford. O Frankfurt estaria em busca de um novo camisa 1 e, com isso, promove uma clara mudança de rota, depois de o diretor esportivo Markus Krösche ainda ter enfatizado durante a pré-temporada que queria manter a dupla Michael Zetterer e Kaua Santos: "No momento, não é um tema mudar algo nessa configuração."

Eintracht Frankfurt: quais são as chances de contratar Noah Atubolu?

Com o SCF, porém, são esperadas negociações difíceis, segundo a Bild . Os Breisgauer pediriam entre 15 e 20 milhões de euros. Antes disso, porém, pelo menos um outro goleiro teria de deixar o clube — e aí espera o próximo problema: segundo a reportagem, Zetterer não quer deixar a SGE. Santos, que na verdade deveria assumir o legado de Kevin Trapp, é por isso considerado o candidato mais provável a sair.

O jovem brasileiro vinha cometendo vários erros desde sua promoção a número 1 e deveria receber novamente a chance de se provar para a nova temporada. Mas seu crédito parece já ter se esgotado outra vez. Contra o Brentford, Santos voltou a causar uma impressão infeliz, o que teria feito amadurecer na diretoria e no técnico Adi Hütter a decisão de contratar uma nova força experiente. A reportagem deixa em aberto se o jogador de 23 anos, que além disso é considerado propenso a lesões, sequer tem mercado.

Também pesa como problema para a taxa de transferência de Atubolu o fato de que o restante do elenco exige retoques. Tanto na defesa quanto no ataque aparecem lacunas. No setor ofensivo, segue existindo a esperança de um novo empréstimo de Arnaud Kalimuendo.

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Por que Noah Atubolu ainda não tem um novo clube?

Enquanto isso, Atubolu está em uma busca desesperada por um novo clube, depois de já ter recusado meses atrás uma proposta de renovação do SCF e formalizado seu desejo de sair. Ele já não tem futuro em Freiburg, e os Breisgauer já contrataram Mio Backhaus como novo goleiro por uma quantia recorde para os cofres do clube. O destino dos sonhos de Atubolu segue sendo a Premier League, mas até hoje uma transferência para lá não se desenha. Também porque ele teria recusado os recém-promovidos Hull City e Coventry City.

Segundo informações do kicker, ao menos o AFC Bournemouth demonstra interesse frouxo, mas negociações concretas ainda não teriam acontecido. O mesmo valeria para os clubes supostamente também interessados Olympique de Marseille, Napoli e Juventus. Como, porém, o campeonato já começa no próximo fim de semana na Inglaterra, na Itália e na França, a pressão do tempo aumenta sobre Atubolu e seus empresários.

Atubolu é representado pela agência Epic Sports, liderada pelo amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat. Segundo o kicker , porém, o goleiro alemão já está "há muito insatisfeito" com o trabalho de seus representantes, que teriam lhe criado falsas esperanças.