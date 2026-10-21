Segundo as informações, não foram apenas os principais clubes italianos, sobretudo o Napoli, que passaram a acompanhar Varela. O Arsenal também teria "colocado o atacante na mira" após seu excelente início de temporada.

No clube londrino, o atacante da seleção alemã Kai Havertz é titular sob o comando do técnico Mikel Arteta. O treinador espanhol é um admirador declarado do ex-jogador do Leverkusen, que, no entanto, não é um camisa 9 de ofício. Por isso, surgem com frequência rumores sobre o interesse do Arsenal em outros atacantes. Ainda mais porque o sueco Viktor Gyökeres estaria insatisfeito com sua condição de reserva e talvez queira deixar o clube no inverno.

Não é por acaso que Varela teria chamado a atenção dos Gunners. O jogador de 21 anos vem brilhando no Monza: em seis partidas da Serie A nesta temporada, já marcou seis gols. Com isso, divide o segundo lugar da artilharia com o atacante da Roma Donyell Malen, atrás de Antonio Raimondo, do Frosinone, que tem sete gols. Na Coppa Italia, Varela também marcou duas vezes contra o Avellino.

Diante desses números e da rápida valorização de mercado que os acompanha, o Monza já esfrega as mãos: o clube da Lombardia contratou Varela do Benfica no verão passado por uma quantia relativamente baixa, de 2,5 milhões de euros. Na disputa pelo jogador, o Monza levou a melhor sobre o HSV, o FC Paris e os rivais da Serie A Venezia e Parma.

Até quando vai o contrato de Gustavo Varela com o AC Monza?

O contrato de Varela vai até 2030 e, segundo informações da Gazzetta, não inclui cláusula de recompra para o Benfica. A imprensa portuguesa havia noticiado recentemente a existência dessa cláusula e também informado que, em Lisboa, havia a esperança de trazer o jogador de 21 anos de volta. O Benfica, porém, teria assegurado ao menos o direito de igualar ofertas e uma participação de 20% em uma futura venda.

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Varela veio das categorias de base do Sporting, arquirrival do Benfica. De 2016 a 2022, jogou nas categorias de base do PAOK de Salônica, antes de se transferir para o maior campeão de Portugal mediante uma indenização por formação de 100.000 euros. No Benfica, não conseguiu chegar ao time principal e foi emprestado pelo time B ao Gil Vicente em 2025/26. Lá, marcou sete gols e deu três assistências em 33 jogos oficiais. Varela também marca com frequência há anos nas seleções de base de Portugal. Atualmente, soma quatro gols em sete partidas pela seleção sub-21.

Varela é um centroavante clássico, capaz de finalizar com os dois pés e também bom no jogo aéreo. O técnico do Monza, Ivan Juric, está convencido de que tem um talento a lapidar sob seus cuidados: "Ele já marca muitos gols e ainda tem um enorme potencial de evolução em vários aspectos."