Más notícias para a seleção holandesa? Esta é a situação atual de Bart Verbruggen

Bart Verbruggen voltou a faltar ao treino da seleção holandesa nesta quinta-feira. O goleiro de 23 anos do Brighton & Hove Albion está realizando um programa de treino individual em Kansas City.

Ainda não se sabe se Verbruggen poderá ser titular daqui a três dias, durante a primeira partida da fase de grupos contra o Japão na Copa do Mundo.

Mark Flekken (Bayer Leverkusen) e Robin Roefs (Sunderland) treinam em dupla com o treinador de goleiros Patrick Lodewijks.

Ainda não está claro qual goleiro estará no gol no domingo à noite, caso Verbruggen tenha que desistir definitivamente.

Verbruggen disputou até agora 29 partidas pela seleção holandesa, sendo seis em torneios finais. O goleiro de Zwolle conseguiu manter o gol invicto em onze ocasiões.

Flekken, de 32 anos, soma doze partidas pela seleção. Nelas, o experiente goleiro de Limburgo não sofreu gols em quatro ocasiões.

Roefs (23) acabou de ser promovido da Seleção Juvenil Holandesa. Ele estreou recentemente na Seleção Holandesa na derrota para a Argélia (0 a 1).