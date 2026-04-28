Más notícias para a Eredivisie? “Nesse caso, o campeonato não poderá ser concluído”

Marianne van Leeuwen, diretora do futebol profissional, reagiu após a audiência de medida cautelar aos temores de uma escalada na Eredivisie. Ela conta sua versão à ESPN.

A audiência preliminar ocorreu na manhã de terça-feira. É uma pena, considera Van Leeuwen. “Como diretoria da liga, é extremamente lamentável estar no tribunal em um processo que um dos seus clubes moveu contra você.”

Caso o NAC venha a ser considerado vencedor, isso terá muitas consequências, segundo a KNVB. A federação afirma que isso causará caos.

“Porque há muitos outros clubes que fizeram reservas e que, caso o juiz dê razão ao NAC, também entrarão com denúncias e ações de medida cautelar. Nesse caso, pode ser que a competição não possa ser concluída”, informa a diretora de futebol profissional.

O advogado da KNVB, Michiel van Dijk, informou durante o processo de medida cautelar que pelo menos 133 partidas da Eredivisie serão afetadas pelas ações judiciais. Nessas partidas, jogadores possivelmente inelegíveis entraram em campo.

Van Leeuwen não acusa a si mesmo nem à KNVB de negligência. “Não acho que tenhamos sido negligentes. A nacionalidade é uma questão bastante sensível em termos de privacidade para jogadores e empregadores.”

Na próxima segunda-feira, o juiz proferirá a sentença neste caso. Caso o NAC seja considerado vencedor, o Ajax, o Feyenoord, o Telstar, o FC Volendam, o Heracles e o TOP Oss também tomarão medidas legais, segundo a federação de futebol.