Mas já? Primeira Liga chega ao fim com apenas duas edições e proposta de associação de clubes

Representantes dos clubes se reuniram na sede do América nesta terça-feira para medir novas propostas

Clubes brasileiros decidiram nesta terça-feira que a não será mais disputada. A reunião ocorreu na sede do América, no Boulevard Shopping, zona Leste de Belo Horizonte. A justificativa para tal decisão é a “superlotação” do calendário do futebol brasileiro.

Estiveram presentes na reunião representantes de 14 clubes, sendo que dois deles não são afiliados à Primeira Liga: e . Os clubes que não enviaram representantes foram: , , , e Avaí.

O presidente do América, Marcus Salum, que está à frente da Primeira Liga, explicou quais serão as principais metas da entidade no futebol brasileiro.

“Colocar foco em organizar os clubes na busca de um aperfeiçoamento da legislação nacional do futebol, especialmente tributária, trabalhista, que já existe, mas nós achamos que podemos contribuir. Buscas de novas receitas para os clubes, temos uma discussão de receita internacional e até hoje não teve resultado”, disse.

A Primeira Liga se propõe a fazer um trabalho que lembra o projeto Clube dos 13, criado pelos próprios clubes em 2011. Por meio de um comunicado, a organização informou que “vai trabalhar em prol do futebol brasileiro, solucionando questões relevantes e pertinentes a todos os clubes”, e propôs a criação de uma Associação Nacional de Clubes.

“Desta forma, a Primeira Liga se propõe a contribuir para a construção de uma Associação Nacional de Clubes, a fim de trabalhar com foco na unificação das agremiações em busca de melhorias para o futebol brasileiro”, diz a nota.

Criada em 2016, a Copa da Primeira Liga teve apenas duas edições. O foi o primeiro campeão naquele ano ao vencer o -PR na final. Na temporada seguinte, o -PR bateu o Atlético nos pênaltis na decisão e ficou com o título.