Martins e Leao deixam sua marca, mas Kanga é o grande astro - Ligue 1 Performance Index

O atacante do Angers teve a melhor atuação do Le Championnat, recebendo uma pontuação maior do que os craques do Monaco e Lille

Wilfried Kanga, atacante do Angers, se recuperou de sua recente decepção da maneira mais impressionante possível no último final de semana, marcando dois gols e liderando sua equipe a um surpreendente placar de 2 a 1 sobre o Strasbourg.



Ele silenciou o notoriamente barulhento Stade de la Meinau com um cabeceio preciso no primeiro tempo, dando a vantagem para sua equipe, e depois do intervalo marcou o segundo com um chute no cantinho do gol.



Sua contribuição foi tamanha que ele terminou o final de semana com a maior pontuação no Índice de Performance do Opta, que mede o desempenho de cada jogador na Ligue 1 e oferece a eles uma nota de até 100 pontos.



O atacante de 20 anos ganhou a nota de 98,2 por marcar seus primeiros gols da temporada - e o primeiro feito na primeira divisão.

Depois do jogo, o fruto da academia do Paris Saint-Germain admitiu ter sido estimulado por perder uma série de oportunidades de gol uma semana antes, na partida em que o Angers venceu o Dijon por 1 x 0 em um confronto vital.



"Eu estava muito chateado, mas todo mundo me animou no vestiário", disse ele, refletindo sobre a decepção da semana anterior.



"Esta semana nos treinos eu estava sempre no meu limite, estava obcecado em marcar gols!"



E todo o seu trabalho duro valeu a pena ao provar ser o melhor jogador da liga, ficando à frente de Sanjin Prcic, que era seu adversário direto do final de semana.



O meio-campista bósnio recuperou um pouco a desvantagem do Strasbourg, disparando por uma floresta de pernas para marcar o único gol da equipe na partida, mas foi o seu uso inteligente da bola no meio-campo que lhe deu uma pontuação de 96,8.



Completando o pódio está Sada Thioub, que lidera uma enxurrada de jogadores do Nimes no Top 10, depois de ter feito um retorno incrível ao vencer o Nantes por 4 a 2 em uma partida na qual os anfitriões ainda estavam de luto pelo falecimento de Emiliano Sala.



Foi um jogo que começou de forma tão positiva para o time de Vahid Halilhodzic, já que Kalifa Coulibaly, que terminou em 10º no Ranking desta semana, deu a vantagem do primeiro gol com um poderoso cabeceio. Embora tenham acrescentado outro, o Nimes mostrou o quanto podem ser ofensivos no segundo tempo.



Thioub era o homem mais perigoso da partida após entrar em campo aos 61 minutos de jogo.



Depois que o Nimes empatou o placar, ele desempenhou um papel fundamental, já que Jordan Ferri colocou os visitantes na frente no segundo tempo, antes de conceder um grande ataque para finalizar o jogo.



Ferri e Antonin Bobichon, que conseguiram o empate com um chute da entrada da área, também terminaram no Top 5, e Baptiste Guillaume entrou em nono depois de marcar o primeiro gol para o Nimes.

Em outro lugar, Rafael Leao continuou a manter sua impressionante forma contra o Guingamp. O atacante de 18 anos marcou seu quinto gol em seis jogos da Ligue 1 ao abrir o placar logo no início do segundo tempo, disparando para o gol da marca de cobrança de pênalti. Mais cedo, ele havia atingido a trave.



Outro homem em excelente forma é Gelson Martins, e não foi uma surpresa ver a estrela do Monaco no Top 10. Ele conseguiu o seu primeiro gol pelo clube no empate de 2 a 2 frente ao Montpellier, e também desempenhou um importante papel no ataque tardio de Radamel Falcao, que pareceu ter conquistado a vitória da partida.



Completando os melhores jogadores desta semana está o atacante do Rennes, Mbaye Niang, que marcou o primeiro gol do time na vitória sobre o Saint-Etienne por 3 x 0 no último domingo (10), em um confronto vital pelos primeiros lugares na tabela.



O Saint-Etienne tentará se recuperar no próximo final de semana ao enfrentar o PSG, além de outros duelos importantes como: Guingamp x Lyon, Nantes x Mônaco e Lille x Montpellier no Stade Pierre Mauroy.