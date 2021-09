O goleiro, destaque da seleção argentina na Copa América 2021, revelou alguns detalhes sobre os hábitos do grupo nos vestiaários

Fundamental para o título da seleção argentina na Copa América 2021, o goleiro Emiliano Martínez, que vem aprontando das suas também no Aston Villa, clube que defende na Inglaterra, explicou o que lhe faz relaxar antes da decisões. Um método bem popular, mas ligeiramente incomum quando tratamos de jogadores de futebol.

Entrevistado pelo youtuber Sebas Fernandez, "Dibu" Martínez, como é conhecido, revelou seu hábito de jogar videogames todos os dias, durante mais de duas horas - e aproveitou para revelar que também jogou antes da decisão contra o Brasil, na final da Copa América.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Eu amo jogar videogames, jogar meu PlayStation. Eu passo tempo com minha família e tenho espaço para jogar sozinho, com meus amigos de Mar del Plata. Levo em todas as minhas viagens. Antes da final contra o Brasil, mesmo, eu estava jogando." revelou Martínez, durante a entrevista. "Depois de um tempo, levantei apenas para jogar a final. É algo que me relaxa, me diverte."

Pouco exigido na decisão, Dibu Martínez brilhou mesmo nas semifinais do torneio, contra a Colômbia, quando fez história na decisão por pênaltis, provocando todos os batedores colombianos e classificando os argentinos para a final.

É esse "instinto assassino" que o goleiro também tenta levar para os videogames. Mais precisamente, para jogos como Call of Duty, que fazem sucesso até mesmo nos vestiários da seleção.

🤣 O show de Emiliano "Dibu" Martínez 🇦🇷 em Old Trafford:



1⃣ enervou os "red devils" desafiando Ronaldo a substituir Bruno Fernandes na marcação do penálti

2⃣ após Bruno enviar a bola para Lisboa o guardião dedicou uma dança "sexy" aos adeptos da casapic.twitter.com/PVpDdhd7sq — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) September 25, 2021

"Meu jogo favorito é Call of Duty, eu sempre estou jogando com meus amigos. Eu amo esse jogo, eu sou matador, vou caçando meus adversários." brincou o goleiro. "O grupo da seleção argentina é muito próximo, nós jogamos cartas, Among Us, Call of Duty, alguns gostam de FIFA, torneios de ping pong... é um grupo muito competitivo e acho isso ótimo.

Tendo voltado às manchetes recentemente por provocar, de uma vez só, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes em vitória do Aston Villa sobre o Manchester United, segue mostrando seu estilo "pouco usual" no futebol. E agora, também nos videogames.