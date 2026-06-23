Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, afirmou que Cristiano Ronaldo possui uma “paixão excepcional” por ajudar a equipe, destacando a importância da experiência que o capitão da seleção traz para o vestiário, na véspera do confronto contra o Uzbequistão na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Martínez afirmou durante a coletiva de imprensa realizada no estádio “NRG”: “Cristiano é um capitão e age como tal, e possui uma grande experiência da qual todos nós podemos nos beneficiar. Estamos falando de um jogador que passou 21 anos representando a Portugal, que tem uma paixão incrível por ajudar e que é um exemplo para todos”.

E acrescentou: “Quando estamos com a bola, precisamos de um jogador que ataque os espaços e se posicione neles no momento do toque final. Cristiano é esse jogador, e os números refletem isso. É o jogador que possui esse movimento e a capacidade de finalizar as jogadas, e é a peça final no modelo de jogo que adotamos na seleção portuguesa”.

O técnico da seleção portuguesa afirmou que sua equipe tem sido alvo de críticas injustas nos últimos dias.

E continuou: “Há muito alvoroço infundado, coisas sem sentido que não fazem parte do nosso dia a dia”.

Martínez ressaltou que a seleção está acostumada a lidar com esse tipo de clima, dizendo: “Devo dizer que, desde o meu primeiro dia em Portugal, não passou um único dia sem alvoroço. Estamos na Copa do Mundo, e há muita conversa, e isso faz parte de saber quem está do lado da seleção e quem não está, mas dentro do vestiário precisamos mostrar a atitude certa. Estamos totalmente concentrados, temos muita força e o grupo está mais unido do que antes de chegarmos à Copa do Mundo. O barulho não entra no vestiário”.

Martínez explicou que sua seleção precisa manter a calma e encarar o torneio um jogo de cada vez.

E concluiu: “Isso já faz parte do nosso trabalho. Chegar à Copa do Mundo significa disputar três partidas nesta fase, e nada muda. Precisamos nos preparar, analisar e nos criticar, e foi isso que fizemos após a última partida, quando discutimos as razões pelas quais não chegamos ao terço final do campo e deixamos de lado a raiva e a tristeza resultantes de não termos alcançado o resultado que queríamos. Mas a concentração dentro do vestiário é total, e agora precisamos melhorar”.