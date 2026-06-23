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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Martínez lança uma mensagem de motivação aos “grandes de Portugal”... e justifica a escalação de Félix como titular

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
R. Martinez
J. Felix
C. Ronaldo
Portugal
Uzbequistão
EUA
Espanha

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, justificou as alterações que fez na escalação da equipe para o confronto contra o Uzbequistão, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo lidera o ataque da seleção portuguesa na partida contra o Uzbequistão, enquanto Bernardo Silva fica no banco de reservas, ao contrário do que aconteceu na primeira partida contra a República Democrática do Congo, e João Félix entra como titular em seu lugar.

Além disso, Rubén Díaz será titular na zaga da seleção portuguesa, substituindo Tomás Araújo, que atuou na partida contra o Congo.

Antes do apito inicial, Martínez conversou com o canal “Sport TV” e explicou suas escolhas: “Somos uma equipe que precisa ter a posse de bola e sabe explorar bem os espaços internos”.

E continuou: “Acho que hoje era importante ter um jogador como o Félix no meio-campo e injetar sangue novo na escalação titular. João e Roben trazem essa renovação, além de darmos continuidade ao que vínhamos fazendo. Hoje é um dia para manter a calma e sentir orgulho de jogar pela seleção nacional”.

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 Sobre a participação de Félix na escalação titular, ele disse: “Vamos jogar contra uma linha defensiva de cinco, semelhante à que a Armênia usa, e João aproveitou os espaços de forma excelente contra a Armênia. Ele tem treinado muito bem e possui grande habilidade em espaços apertados, algo que não aproveitamos no primeiro jogo. É importante aproveitar a qualidade que temos no vestiário, e João mostrou que está pronto”.

E concluiu: “Os jogadores têm muita experiência e estão cientes da importância de nos concentrarmos em nós mesmos. Sermos nós mesmos, acreditarmos na qualidade que temos, no esforço que dedicamos e no orgulho pelos valores do povo português”.

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