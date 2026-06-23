Martínez lança uma mensagem de motivação aos “grandes de Portugal”... e justifica a escalação de Félix como titular

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, justificou as alterações que fez na escalação da equipe para o confronto contra o Uzbequistão, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo lidera o ataque da seleção portuguesa na partida contra o Uzbequistão, enquanto Bernardo Silva fica no banco de reservas, ao contrário do que aconteceu na primeira partida contra a República Democrática do Congo, e João Félix entra como titular em seu lugar.

Além disso, Rubén Díaz será titular na zaga da seleção portuguesa, substituindo Tomás Araújo, que atuou na partida contra o Congo.

Antes do apito inicial, Martínez conversou com o canal “Sport TV” e explicou suas escolhas: “Somos uma equipe que precisa ter a posse de bola e sabe explorar bem os espaços internos”.

E continuou: “Acho que hoje era importante ter um jogador como o Félix no meio-campo e injetar sangue novo na escalação titular. João e Roben trazem essa renovação, além de darmos continuidade ao que vínhamos fazendo. Hoje é um dia para manter a calma e sentir orgulho de jogar pela seleção nacional”.

Sobre a participação de Félix na escalação titular, ele disse: “Vamos jogar contra uma linha defensiva de cinco, semelhante à que a Armênia usa, e João aproveitou os espaços de forma excelente contra a Armênia. Ele tem treinado muito bem e possui grande habilidade em espaços apertados, algo que não aproveitamos no primeiro jogo. É importante aproveitar a qualidade que temos no vestiário, e João mostrou que está pronto”.

E concluiu: “Os jogadores têm muita experiência e estão cientes da importância de nos concentrarmos em nós mesmos. Sermos nós mesmos, acreditarmos na qualidade que temos, no esforço que dedicamos e no orgulho pelos valores do povo português”.