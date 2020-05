Martinelli tem tudo para ser uma estrela, aposta companheiro de Arsenal

Jovem jogador brasileiro chegou na Inglaterra fazendo barulho e balançando as redes com frequência

Gabriel Martinelli chegou na quase como um desconhecido. Revelação do 2019 pelo , o jovem chegou ao com apenas 18 anos, mas com muita vontade de mostrar serviço. E isso aconteceu logo que começou a ter oportunidades, ainda sob o comando de Unai Emery. O bom começo do atleta paulista levou a elogios de vários companheiros. Dentre eles, o goleiro alemão, Bernd Leno.

"Eu acho que ele pode se tornar uma estrela mundial, 100 por cento. Ele tem muito talento e qualidade, mas acho que sua maior força é sua mentalidade. Ele está trabalhando incrivelmente duro. Eu lembro que na nossa fase ruim, quando sofremos muito, ele estava se dedicando demais", falou Leno à Soccer AM.

Martinelli começou a temporada nas equipes de base após ser contratado por 6 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época). Em sua primeira temporada, até aqui suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus, o jovem já tem números impressionantes.

Pela equipe principal dos Gunners, Martinelli participou de 26 jogos, fez 10 gols e deu quatro assistências.

Tais números já colocaram o atleta como um "dos líderes" do elenco, de acordo com Leno, que acompanha o possível nascimento de uma estrela internacional.

"Ele é um dos líderes. Com 18 anos, ele veio do nada, ninguém o conhecia antes e já está jogando assim e tendo esse comportamento. É muito bom de ver. Se ele continuar assim, ele será um jogador inacreditável", declarou Leno.