Martinelli se lesiona no aquecimento e não consegue sequência no Arsenal

Após lesão que o tirou de ação por mais de seis meses, brasileiro volta a se lesionar e prejudica sua sequência nos Gunners

Na toada da campanha desastrosa do na Premier League, Gabriel Martinelli também vive um inferno astral no clube inglês.

Após a boa temporada passada, onde marcou 10 gols em 26 aparições pelos Gunners, o jovem atacante vem sofrendo com lesões, que o deixam fora de ação por grande parte da temporada até aqui.

Longe dos gramados por mais de seis meses, por conta de uma lesão no joelho, o brasileiro de 19 anos estava escalado como titular para o confronto de hoje contra o , pela terceira rodada da Copa da , mas foi cortado por conta de uma torção no tornozelo durante o aquecimento do jogo.

O Arsenal ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, e afirma que o corte foi “apenas uma medida de precaução”. Até aqui foram apenas cinco partidas na temporada de 2020/21, sendo apenas três delas como titular. Martinelli ainda não marcou gols, e deu uma assistência, na derrota por 4x1 para o na .

Em entrevista recente ao Daily Mail, o brasileiro falou sobre o duro período de recuperação de sua última lesão, e como o apoio do treinador Mikel Arteta foi importante no processo:

“Mikel falou muito comigo durante a recuperação. Estava sempre me ligando para saber como eu me sentia, até mesmo quando retornei ao por alguns dias, em agosto. Quando o time precisou de mim ele também conversou comigo, perguntando se eu estava pronto para voltar”, disse Gabriel Martinelli.

Vindo de uma sequência de três vitórias na Premier League, o Arsenal respira pela primeira vez na competição. Os próximos duelos serão contra (dia 14) e novamente contra o Newcastle (dia 18), ambos jogos pela competição nacional.