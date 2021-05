Martinelli pede passagem e deixa Arteta sob pressão em semana decisiva do Arsenal

O brasileiro teve uma exibição brilhante durante a vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle, mas isso significa que ele será titular contra o Villarreal?

Os pedidos dos torcedores do Arsenal para ver mais de Gabriel Martinelli nesta temporada foram implacáveis. Existem poucos jogadores na equipe de Mikel Arteta que são tão populares quanto o jovem brasileiro, mas o técnico do Arsenal permaneceu relativamente impassível diante da manifestação do público.

Antes do jogo de domingo (2), em Newcastle, Martinelli havia começado apenas duas vezes na Premier League desde o empate em 0 a 0 com o Manchester United em 30 de janeiro. Em cada uma de suas outras oito partidas em 2021 ele saiu do banco.

Para os torcedores dos Gunners, sua falta de tempo de jogo tem sido uma grande frustração, e o desempenho brilhante do atleta na vitória por 2 a 0 neste fim de semana podem aumentar a confiança para o jogo decisivo contra o Villarreal na quinta-feira (6).

É difícil dizer com certeza que a temporada do Arsenal teria sido diferente se Arteta tivesse usado Martinelli mais, mas não há dúvida de que ele teria injetado muito mais energia e emoção em uma campanha que muitas vezes foi sombria na melhor das hipóteses.

Em suas últimas três partidas na Premier League, ele marcou uma vez e contribuiu com uma assistência - com seu cruzamento excepcional para Pierre-Emerick Aubameyang para o segundo gol do Arsenal.

“Gabi está melhorando a cada semana”, disse um feliz Arteta após a vitória em Tyneside. “Ele está tomando seus minutos da maneira certa e está se desenvolvendo da maneira que todos acreditamos que ele possa. Ele deu uma assistência e foi um momento importante. Ele teve alguns bons momentos longe da esquerda e também jogando como nove".

Com Arteta nesta temporada, o Arsenal tem sido uma equipe que tende a atacar de forma lenta e paciente. O elenco de Arteta está repleto de jogadores que se sentem confortáveis ​​com a posse de bola, mas os nomes que poem fazer as coisas acontecerem são poucos.

Martinelli e Nicolas Pepe são talvez os dois únicos atacantes que realmente possuem essas qualidades e ambos têm tido dificuldade em conquistar um período regular de partidas com Arteta.

“O técnico não gosta dele. É tão simples quanto isso”, disse o ex-zagueiro do Arsenal, Martin Keown, depois que Arteta optou por jogar sem um atacante na primeira partida da semifinal da Liga Europa, contra o Villarreal, apesar de Martinelli estar disponível.

Há muitos que compartilham a mesma opinião, mas Arteta insiste que isso está longe de ser o caso.

“Gente, eu amo muito o Gabi”, disse o espanhol após a vitória de domingo. “Mais do que todos vocês juntos".

“Basta olhar para o quanto ele jogou nos últimos dois anos e o quanto ele jogou comigo quando estava disponível. Isso é exatamente o que acontece. Este debate está sempre acontecendo quando você não ganha. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Seria [Alexandre] Lacazette, Willian ou Pepe".

Na partida, ele deu 16 sprints, cinco a mais do que seus companheiros de equipe, e preparou Aubameyang para dobrar a vantagem que Mohamed Elneny deu aos visitantes no primeiro tempo.

"Gabi fez um trabalho incrível", comentou Aubameyang após o jogo. "Ele me deu a assistência. Todo o crédito para ele".

Esta foi uma atuação madura de Martinelli, que talvez tenha destacado o trabalho que Arteta e a comissão técnica do Arsenal estão fazendo com ele nos centros de treinamento.

“Gostaria de desenvolvê-lo nas duas posições porque acho que ele tem potencial para fazer as duas”, disse Arteta.

Para Martinelli, as possibilidades são infinitas e talvez seja fácil esquecer que ele tem apenas 19 anos. Jurgen Klopp uma vez o descreveu como o "talento do século" após seu início escaldante no Arsenal, e esses são os níveis de expectativa com os quais Arteta teve que lidar desde que chegou para substituir Unai Emery.