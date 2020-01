Martinelli empolga Ronaldinho por sua atitude: "ele me lembra o Ronaldo"

O bruxo elogiou a confiança do jogador do Arsenal e afirmou que ele está pronto para estrear na seleção brasileira

As comparações acabaram se tornando inevitáveis: um garoto brasileiro, que arrancou, deixou um adversário no chão e foi letal ao finalizar na frente do goleiro. O gol marcado por Gabriel Martinelli, atleta do , diante do , foi comparado à Ronaldo. Pelo menos, para Ronaldinho.

Segundo o "bruxo", não é só o estilo de jogo dos dois que provoca comparações. De acordo com Ronaldinho, o principal fator que aproxima Gabriel Martinelli de Ronaldo é a confiança com que tais atletas enxergam o futebol.

"Muitos tem talento, mas poucos tem tanta confiança com 18 anos, é algo especial. Ele me lembra o Ronaldo em seu primeiro ano na Europa, quando as pessoas ficavam: 'quem é este garoto de 18 anos?' Ele queria a bola, ia pra cima, sem medo, não importa contra quem estava jogando. Vejo o mesmo em Martinelli", afirmou Ronaldinho.

Com dez gols em 21 jogos, Martinelli foi, em menos de um ano, de última opção de banco até titular dos Gunners em clássico na Premier League. Cotado para defender a seleção italiana, Ronaldinho também afirmou que o garoto "está pronto para ser convocado para a equipe principal."

Já Ronaldo, com a mesma idade, em sua temporada de estreia pelo Eindhoven, marcou 30 gols e foi o artilheiro do campeonato neerlandês. No entanto, o craque atuou em mais partidas que Martinelli, além de ter jogado em uma liga menos competitiva.

O ex-jogador do deve retornar aos gramados nesta próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), diante do Bournemouth, pela quarta rodada da .