Martinelli empolga Ronaldinho Gaúcho e responde à comparação 'louca' com Ronaldo

Apesar dos elogios, jovem brasileiro não quer perder o foco na carreira e destaca: "quero manter os pés no chão"

Estrela do , Gabriel Martinelli admite ter ficado surpreso com os comentários "loucos" feitos por Ronaldinho Gaúcho, que o comparou a Ronaldo Fenômeno.

“Quando soube disso eu não podia acreditar. É uma loucura, porque eu estava no até recentemente, jogando na , que é uma prestigiada competição juvenil, mas não é nada como a Premier League. Chegar aqui e jogar na Premier League pelo Arsenal, um dos melhores clubes do mundo, e um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos falar de mim e me comparar com um dos melhores atacantes do futebol… É uma história que parece difícil de acreditar”, disse ao canal do Arsenal no Youtube.

“Você pensa: ‘ele poderia realmente estar falando de mim? Sou eu?’. Para ser sincero, ainda não acreditei. Esse é o caso de muitas coisas, porque elas aconteceram tão rapidamente na minha vida. Como disse, sempre tenho que manter os pés no chão. Sou grato por aqueles que me elogiam e sempre tento dar o meu melhor para continuar recebendo esse elogio, mas acima de tudo, busco trabalhar duro e quero vitórias e sucessos aqui no Arsenal”, completou,

Na ocasião, Ronaldinho exaltou Martinelli relembrando o talento de Ronaldo no início de sua carreira.

“Uma coisa é você ter talento. Mas outra é você com 18 anos ter a confiança dele. Como brasileiro nós estamos empolgados. Ele me lembra o Ronaldo na primeira temporada dele na Europa”, declarou ao jornal “Metro”.

Apesar de ter se tornado a sensação do Arsenal, Martinelli encerrou a temporada com um infeliz problema no joelho esquerdo durante treinamento e precisou ser submetido a uma cirurgia para corrigir um problema na cartilagem. O clube não apontou o tempo exato de recuperação, mas indicou que o brasileiro "não estará disponível para os jogos restantes na agenda de 2019/20".