Martinelli centroavante, a ideia de Arteta para recuperar brasileiro no Arsenal

O jogador que foi dado como "talento do século", hoje não tem muitas oportunidades de mostrar seu futebol, mas mudança de posição pode ajudar

Considerado por Jürgen Klopp como "talento do século", Gabriel Martinelli não vive um bom momento no Arsenal. Nos últimos dois meses, desde que foi substituído contra o Manchester United, o brasileiro atuou apenas 31 minutos com a camisa do time londrino.

Gabriel Martinelli chegou ao Arsenal em 2019, inicialmente para defender a equipe sub-23 dos Gunners. Suas atuações em treinamentos da equipe, porém, chamaram a atenção e o brasileiro foi direto para o time principal. O começo foi arrasador, surpreendendo até mesmo aqueles que brigaram para contratá-lo junto ao Ituano.

Nas suas primeiras sete partidas, Martinelli marcou sete gols. Ao balançar as redes duas vezes no empate por 5 a 5 com o Liverpool, na Copa Carabao, em outubro de 2019, o brasileiro se tornou o maior jovem goleador em todas as cinco principais ligas da Europa. Além de também ter igualado um recorde estabelecido por Ian Wright, de marcar em cada uma de suas quatro primeiras partidas no Arsenal.

"Martinelli é o talento do século, ele é um atacante incrível", disse Klopp, após o empate em Anfield.

Hoje, pouco mais de um ano depois, o cenário é outro para a ex-estrela do Ituano. Martinelli vive uma sequência de jogos sem ser aproveitado por Mikel Arteta, tendo atuado apenas 31 minutos desde 30 de janeiro. Além de não ter marcado nenhuma vez na atual temporada, e são apenas três gols nas 29 partidas que seguiram o elogio de Klopp, sendo o último deles uma pintura, contra o Chelsea, em janeiro de 2020.

Por nove meses, Martinelli esteve afastado dos gramados, logo em sua temporada de estreia pelos Gunners, por conta de uma lesão. Porém, desde que se recuperou, está há dez jogos sem marcar nesta temporada e ainda não completou 90 minutos uma vez em 2020/21.

"Ele é um jogador que vai nos dar muito, mas precisamos de algum tempo para encontrar os jogos certos para ele e as conexões certas em campo para que ele possa fazer o que faz de melhor", disse Mikel Arteta, enquanto explicava a recente falta de tempo de jogo de Martinelli.

"Da maneira como ele é e da maneira como treina todos os dias, ele vai ser um jogador realmente importante para nós, sem dúvida. Mas quando se tem muitas opções, é difícil quando se procura certas qualidades em certos jogos".

Assumindo a culpa pela falta de sequência de Martinelli, Arteta pediu paciência ao jovem brasileiro, uma vez que outros tantos talentos estão brigando pela mesma vaga que ele na equipe. "Gabi fez tudo perfeito, ele treina incrivelmente bem todos os dias e sua atitude não pode ser melhor. Ele está decepcionado por não estar jogando mais obviamente e eu falei com ele, mas ele precisa ser um pouco paciente. A competição pelas posições de frente é muito dura. Mas ele precisa ser paciente e ele terá sua chance".

Arteta é um treinador que anseia por disciplina de seus jogadores. Ele gosta de estrutura e não gosta de se afastar de seu plano de jogo. Isso fica claro pela maneira como ele treina seus jogadores de forma consistente durante os jogos, lhes dizendo exatamente onde eles devem estar e quando.

Martinelli, no entanto, é um jogador que joga fora da posição. Embora seus números sejam algo que Arteta vai gostar, sua tendência de se movimentar e sair de sua posição talvez seja uma razão para que ele não tenha tanto tempo de jogo nos últimos meses.

No entanto, ele continua sendo uma parte crucial dos planos futuros do Arsenal, como prova o contrato de longo prazo que lhe foi entregue em julho, enquanto ele estava fora com uma lesão no joelho. E Arteta, pode ser o nome ideal para moldar Martinelli para voltar ao auge, pelo que indicam suas tentativas bem sucedidas, como Raheem Sterling.

O caminho para o brasileiro pode ser o mesmo pelo qual passou o jogador do Manchester City: adaptar seu posicionamento. Se o probelma é a forte concorrência no ataque - com nomes como Lacazette, Aubameyang, Willian e Pepe tomando conta das vagas -, Arteta pode transformar Martinelli em um centroavante. E, de acordo com alguns vídeos de treinamento postados pelo jogador, o processo para essa mudança já começou, e ele tem trabalhado individualmente em suas finalizações.

Portanto, embora sua frustração por falta de tempo de jogo seja compreensível, Martinelli está em boas mãos com o Arteta. Seu progresso pode ter diminuído nos últimos 12 meses, mas o "talento do século" do Arsenal continua a fazer parte do futuro no norte de Londres.