Martin Zubimendi quebra o silêncio sobre rumores de transferência para Chelsea e Atlético de Madrid após perder a titularidade no Arsenal

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Martin Zubimendi descartou as especulações sobre uma possível saída do Arsenal em janeiro após um início de temporada difícil. O jogador da seleção espanhola afirma estar pronto para lutar por uma vaga no meio-campo de Mikel Arteta, apesar da forte concorrência por minutos como titular.

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Zubimendi rebate rumores de saída do Arsenal

Zubimendi desmentiu as notícias de que estaria perto de deixar o Arsenal na janela de transferências de inverno. O meio-campista tem recebido poucas oportunidades nesta temporada desde a chegada de Bruno Guimaraes, no verão europeu.

Atlético de Madrid e Chelsea estariam interessados no jogador da seleção espanhola para janeiro. Diego Simeone estaria disposto a levar Zubimendi de volta à Espanha, enquanto Xabi Alonso, técnico do Chelsea, também teria interesse. O meio-campista espanhol, porém, negou categoricamente que sua saída esteja próxima. Aos 27 anos, ele segue determinado a recuperar a vaga entre os titulares do Arsenal.

Meio-campista se incomoda com especulações constantes sobre transferência

Contratado da Real Sociedad por 60 milhões de libras, Zubimendi admitiu ter sido surpreendido pelos constantes rumores de transferência. Em entrevista ao Marca, ele pediu mais cautela com as informações publicadas.

“Para ser sincero, às vezes a imprensa também me surpreende”, explicou Zubimendi. “Entendo que a janela de transferências de inverno está se aproximando e que rumores podem surgir, mas acho que precisamos ter um pouco mais de cuidado com o que publicamos. Afinal, todo mundo tem um time pelo qual joga, e precisamos respeitar isso. Também li que eu poderia estar perto de sair, mas não é nada disso.”

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Arteta apresentou um plano claro para a temporada

A trajetória de Zubimendi no Arsenal começou bem, há 18 meses, mas o cansaço abriu espaço para Myles Lewis-Skelly assumir sua vaga no fim da temporada passada. Agora, ele ainda não foi titular em uma partida da Premier League nesta temporada. Apesar da situação atual, Zubimendi revelou que Mikel Arteta foi totalmente franco com ele.

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“Conversei com Mikel no início da temporada”, disse. “Ele me avisou que havia novos reforços e que todos teriam tempo de jogo. E aqui estamos, lutando por isso.

“Eu entendo porque, para mim, estamos entre os cinco melhores times da Europa. Também faço parte dessa disputa que torna tão difícil conseguir tempo de jogo. Sou paciente. Quando você vinha jogando muitos minutos e seu papel muda para jogar menos, consigo enxergar o lado positivo.”

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Seguir lutando por espaço no Emirates Stadium

O Arsenal terá um calendário cheio com a aproximação das festas de fim de ano. Com jogos em rápida sucessão, Zubimendi sabe que a oportunidade de recuperar uma vaga regular no meio-campo pode surgir a qualquer momento. Antes disso, porém, o meio-campista vai se concentrar nos compromissos com a seleção espanhola. A Espanha tem dois jogos marcados pela Liga das Nações da Uefa: enfrentará a Tchéquia na quinta-feira e, depois, terá um confronto difícil contra a Inglaterra no domingo.