Martin Silva deixa Vasco e fecha com Libertad-PAR até o fim de 2021

O goleiro uruguaio terminou a temporada de 2018 no banco de reservas, e estava insatisfeito com a situação política do clube

Martin Silva não é mais jogador do Vasco da Gama. Após cinco anos com o clube cruz-maltino, o goleiro assinou contrato com o Libertad, do Paraguai, até o fim de 2021.

Silva ainda tinha vínculo com o time carioca por mais uma temporada, mas foi liberado sem custos para “se livrarem” do alto salário do uruguaio.

Segundo o portal Uol, o clube se viu em situação delicada por colocar um dos maiores salários do elenco no banco de reservas, um luxo que a equipe não poderia se dar nesse momento.

Além de perder a posição de titular, Silva também estava cansado do clima político do clube, e a fim de respirar novos ares. Após receber a proposta, o acordo não demorou muito a ser oficializado.