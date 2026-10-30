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O Arsenal pode ter de enfrentar uma dura disputa para manter seu capitão e principal referência, Martin Odegaard, diante de notícias sobre o interesse do Bayern de Munique. O meia norueguês tem sido fundamental para a recente recuperação do Arsenal, mas a possibilidade de uma transferência para a Allianz Arena gerou preocupação no norte de Londres.

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Contato frequente alimenta rumores sobre o Bayern de Munique

O Arsenal quer acertar um novo contrato de longo prazo com Odegaard antes que o vínculo atual do jogador expire em 2028, mas enfrenta uma ameaça vinda da Alemanha. Segundo a Sky Germany, o Bayern de Munique mantém contato regular com os representantes do jogador de 27 anos há vários anos.

Embora a renovação com o clube do norte de Londres continue sendo o desfecho mais provável, o Arsenal não está disposto a correr o risco de perder seu capitão sem receber nada pela transferência. Por isso, o clube estaria disposto a autorizar uma venda de grande repercussão no próximo verão caso não consiga chegar a um novo acordo.

Grandes clubes acompanham impasse contratual

Apesar de estar feliz e adaptado sob o comando de Mikel Arteta, Odegaard consegue se imaginar no Allianz Arena, segundo a reportagem. O meio-campista tem interesse em jogar pelo campeão alemão, e suas atuações excepcionais também atraíram a atenção de outros grandes clubes europeus.

A diretoria do Arsenal trabalha para evitar que seu principal jogador entre no último ano de contrato. As negociações em andamento são uma prioridade para o clube, que busca afastar o interesse crescente de equipes de outros países europeus.

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Reviravolta espetacular sob o comando de Arteta

O impasse atual põe em evidência a notável recuperação de Odegaard no Emirates Stadium. Há apenas um ano, lesões persistentes e uma queda perceptível de rendimento lançaram dúvidas, ainda que breves, sobre seu futuro de longo prazo na Inglaterra. Em vez disso, ele comandou um fim de temporada histórico, usando a braçadeira de capitão enquanto o Arsenal conquistava seu primeiro título da Premier League desde 2004 e chegava à final da Champions League.

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O bom momento continuou na temporada 2026-27. Odegaard já marcou quatro gols e deu uma assistência em todas as competições, mostrando que segue sendo valioso para a equipe. Recentemente, enfrentou diretamente seus possíveis interessados no empate por 2 a 2 com o Bayern pela Champions League, garantido por um gol de Declan Rice nos minutos finais.

Visita a Anfield oferece chance de recuperação

O Arsenal precisará que seu capitão esteja em sua melhor forma após uma eliminação desastrosa na copa no meio da semana. Arteta começou a partida contra o Fleetwood Town poupando o norueguês, mas precisou colocá-lo em campo no intervalo, quando sua equipe perdia por 1 a 0. O Arsenal chegou ao empate, mas acabou sofrendo uma surpreendente eliminação nos pênaltis diante do adversário que enfrenta dificuldades na League Two.

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Atual campeão da Premier League, o Arsenal precisa se recuperar rapidamente. Dividindo a liderança da tabela, a equipe vai a Anfield no domingo para enfrentar o Liverpool em um grande confronto nacional que colocará à prova suas credenciais na disputa pelo título neste início de temporada.