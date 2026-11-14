Compartilhar Siga GOAL no Google

Martin Odegaard trouxe uma atualização importante sobre seu futuro a longo prazo no Arsenal após relatos de interesse do gigante europeu Bayern de Munique. O meia norueguês tem sido fundamental para a recente arrancada do Arsenal até a liderança da Premier League, mas sua situação contratual atual continua a alimentar especulações.

Publicidade

Capitão do Arsenal fala sobre incerteza contratual

Odegaard manifestou o desejo de permanecer no Emirates Stadium por muito tempo, apesar das crescentes especulações sobre o interesse do Bayern de Munique. O meio-campista de 27 anos tem atualmente 18 meses restantes de contrato com o clube do norte de Londres, situação que deixou vários dos principais clubes da Europa atentos enquanto o Arsenal tenta assegurar a permanência de seu capitão e principal referência.

A diretoria do clube estaria interessada em fechar uma renovação para evitar que o meia entre no último ano de contrato no próximo verão. Ao comentar os rumores durante sua passagem pela seleção da Noruega, o ex-jogador do Real Madrid reafirmou seu carinho pelo Arsenal, mas observou que as negociações oficiais ainda não começaram. “Estou feliz e espero poder ficar lá por muito tempo, mas ainda não começamos a tratar disso”, afirmou o meio-campista, segundo o Metro.

Bayern de Munique acompanha a situação

A incerteza sobre o contrato de Odegaard teria despertado o interesse do Bayern de Munique. Informações recentes da Alemanha indicam que o campeão da Bundesliga mantém contato com os representantes do jogador. Acredita-se que o norueguês estaria aberto a uma transferência para a Allianz Arena caso sua passagem pela Premier League chegue ao fim.

O Arsenal está em uma posição favorável, mas terá uma decisão delicada a tomar na próxima janela de transferências de verão. Se não houver um novo acordo até o fim da temporada atual, o clube poderá ser obrigado a considerar uma venda para evitar o risco de perder, sem receber pela transferência, um jogador tão valioso em 2028, segundo informações sobre o futuro do capitão.

Publicidade Publicidade

Domínio na disputa pelo título continua

A importância de Odegaard para a equipe voltou a ficar evidente no último jogo antes da pausa de novembro para as seleções. Ele marcou o gol decisivo em uma vitória suada sobre o Hull City, resultado que deixou o Arsenal com cinco pontos de vantagem na liderança da Premier League. O triunfo reforçou a condição do clube como a equipe a ser batida nesta temporada.

Enquanto o Arsenal segue em boa fase, seu principal rival, o Manchester City, atravessa uma queda de rendimento atípica. O Manchester City sofreu três derrotas consecutivas e perdeu a liderança. Essa mudança deu à equipe de Mikel Arteta uma vantagem significativa na busca pelo fim da longa espera por um título da liga.

Próximos jogos do líder

Com a temporada nacional prestes a ser retomada, o Arsenal tentará manter o embalo e a vantagem sobre o Brighton e o Manchester City, que vive uma fase difícil. A capacidade do Arsenal de atravessar o período de inverno será crucial, especialmente porque as especulações sobre o contrato de seu capitão devem continuar até que o clube faça um anúncio oficial. O líder voltará a campo no sábado, em uma visita desafiadora ao Newcastle United, no St James' Park.