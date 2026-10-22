Martin Odegaard elogia a resiliência do Arsenal após empate suado contra o Bayern de Munique na Champions League

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O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogiou a força de caráter de sua equipe após o empate conquistado em um jogo difícil contra o Bayern de Munique pela Champions League. Apesar de não ter conseguido a vitória, o meio-campista norueguês acredita que a atuação mostrou que o Arsenal pode competir com a elite europeia mesmo nos ambientes mais hostis.

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Arsenal mostra garra em Munique

O Arsenal manteve sua sequência de invencibilidade na fase de liga da Champions League ao empatar em 2 a 2 com o Bayern na Allianz Arena, na noite de quarta-feira. A equipe de Mikel Arteta saiu na frente, sofreu a virada diante do gigante alemão, mas reagiu no fim e deixou a Baviera com um ponto valioso. O resultado chama ainda mais atenção pelo retrospecto do Bayern em casa: a equipe havia perdido apenas uma de suas 32 partidas europeias anteriores no estádio.

Ao analisar o confronto, Odegaard admitiu que sentiu que a vitória estava ao alcance do Arsenal, mas considerou o empate justo para as duas equipes. “Sim, para ser sincero, provavelmente foi um resultado justo, mas sinto que também poderíamos ter vencido”, explicou o capitão no site oficial do clube. “Acho que fizemos muitas coisas boas, começamos a partida muito bem e, na minha opinião, jogamos bem. Foi muito difícil enfrentar essa equipe, com muita marcação individual, disputas por todo o campo e tanta qualidade. Acho que fomos muito bem. É uma pena não termos conseguido a vitória, mas fizemos uma boa partida.”

Criatividade faz a diferença

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A visão de jogo de Odegaard ficou evidente no primeiro gol do Arsenal. Ainda no próprio campo, ele deu um passe por cobertura para encontrar Eberechi Eze. O lançamento preciso atravessou a linha defensiva do Bayern e permitiu que Eze disparasse livre para finalizar. Foi um lance de grande qualidade que mostrou por que Odegaard continua sendo o motor da equipe do Arsenal, especialmente em partidas de peso com características de mata-mata, nas quais há pouco espaço.

O meio-campista foi modesto ao falar de sua participação no gol e preferiu destacar o esforço coletivo necessário para seguir na partida depois da reação do Bayern. “Sim, foi um bom passe, com certeza”, disse ele, sorrindo. “Vi que ele fez a corrida e que havia espaço nas costas da defesa, então consegui encontrá-lo. Ainda bem que ele também estava em posição legal. Começamos bem, marcamos o primeiro gol, mas depois ficamos em desvantagem. Acho que fomos muito bem ao lutar para voltar ao jogo.”

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Arsenal ganha força na Europa

O empate amplia para 15 partidas a sequência invicta do Arsenal na fase de liga da Champions League, um número que reforça a crescente força da equipe na competição. Arteta transformou o clube do norte de Londres em uma equipe que já não teme as potências tradicionais do continente. Odegaard destacou que, embora haja pontos a melhorar, a capacidade de reagir à desvantagem em Munique representa um enorme impulso psicológico para o elenco.

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A capacidade do Arsenal de controlar o jogo por longos períodos contra uma equipe de tradição na elite europeia indica que o clube está bem posicionado para chegar longe na competição nesta temporada. “Pelo menos conseguimos o empate. Então, há muitos pontos positivos e algumas coisas em que precisamos trabalhar, mas fizemos uma boa partida”, continuou Odegaard.

Foco se volta para a Premier League

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O Arsenal tem pouco tempo para refletir sobre sua atuação na Europa: no sábado, recebe o Everton no Emirates Stadium pela competição nacional. O curto intervalo entre as partidas é um desafio conhecido de Odegaard e seus companheiros, que precisam lidar com as exigências físicas de um calendário apertado. O capitão afirmou que o elenco está pronto para voltar a se concentrar na Premier League e manter a disputa pelo título diante de sua torcida.

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“Sim, essa é a vida! É o que queremos. Agora é pensar no próximo jogo, recuperar as energias e nos preparar. Será outro grande teste, e vai ser bom voltar ao Emirates. Estou ansioso por isso”, acrescentou Odegaard.

https://www.goal.com/en/news/arsenal-player-ratings-vs-bayern-muncich-declan-rice-champions-league/blt9bc5bdf55dd6aaf1