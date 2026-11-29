Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, pediu mais eficiência aos companheiros após os empates consecutivos contra Newcastle e Borussia Dortmund. O meio-campista norueguês acredita que o time precisa melhorar as finalizações para superar o perigoso Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca.

Publicidade

Em busca de mais eficiência no Emirates

Odegaard destacou que seu time precisa deixar de desperdiçar chances diante do gol após uma semana frustrante de oportunidades perdidas. Apesar de dominar longos períodos das partidas recentes, o Arsenal teve de se contentar com empates contra Newcastle e Dortmund. Para Odegaard, transformar esse domínio em gols é o que falta à equipe de Mikel Arteta para manter o embalo na disputa pelo título.

Odegaard ressaltou a importância de ter mais qualidade no terço final do campo e observou que o elenco sabe onde precisa melhorar. "Foram pequenos detalhes, talvez um pouco mais de qualidade nos momentos decisivos, que nos impediram de marcar mais gols. O Dortmund é um time muito bom e está invicto em seu campeonato nesta temporada, mas estamos decepcionados porque acho que merecíamos vencer. Sabemos onde podemos ser mais eficientes, está claro para todos. Então, precisamos trabalhar nisso e melhorar esse aspecto, sem deixar de manter todas as outras coisas boas do nosso jogo. É assim que trabalhamos o tempo todo, para ser sincero: melhorando as áreas em que precisamos evoluir e também nos concentrando nos nossos pontos fortes", disse ele ao site oficial do clube.

Preparação para o City de Maresca

O desafio não fica mais fácil para o Arsenal, que se prepara para receber um Manchester City que mudou sob o comando de Maresca . O ex-técnico do Leicester implementou sua própria filosofia tática no Etihad, trazendo novos problemas para o Arsenal resolver. Odegaard reconheceu que, embora o comando tenha mudado, o Manchester City continua tão perigoso quanto antes , especialmente por seu poder ofensivo.

Sobre as mudanças táticas do rival, o norueguês disse: "Enzo Maresca fez algumas mudanças e, claro, cada técnico tem suas próprias ideias e coisas que quer fazer. Nós nos preparamos nesta semana para o que vamos enfrentar e precisaremos estar no nosso melhor nível para conseguir um resultado. Independentemente da fase recente, o City é sempre um time forte, com muita qualidade em campo, então esperamos outra partida difícil. Eles são muito bem organizados e, com os jogadores que têm no ataque, podem nos causar problemas a qualquer momento. Sabemos o que vamos enfrentar, precisamos estar prontos e preparados para um duelo duro."

Publicidade Publicidade

O fator casa na disputa pelo título

Com a expectativa de um Emirates Stadium barulhento para receber o gigante de Manchester, Odegaard quer usar o apoio da torcida como impulso para conquistar três pontos importantes. O meio-campista entende a importância da partida no contexto da temporada da Premier League. Uma vitória não apenas encerraria a sequência de empates, mas também seria uma grande demonstração de força diante de um dos principais rivais na briga pelo título.

Tópicos relacionados

"Hoje o foco é totalmente a Premier League, porque temos outro grande jogo no Emirates Stadium contra o Manchester City. Começamos bem e precisamos continuar encarando o campeonato de forma ofensiva, mantendo nosso nível alto em todas as partidas", afirmou Odegaard. "Jogamos em casa, diante da nossa torcida, então vamos aproveitar isso ao máximo e partir para cima. Queremos buscar a vitória. A mentalidade é a mesma de sempre: buscar a vitória e focar em nós mesmos. Vamos garantir que faremos isso e ver aonde nos leva."

Como lidar com a intensa sequência de jogos no inverno

Com a aproximação do período de festas, o calendário fica cada vez mais apertado, exigindo concentração máxima de todo o elenco. Odegaard evita pensar muito à frente e insiste que os jogadores precisam manter a disciplina de pensar em um jogo de cada vez para atravessar essa sequência decisiva. Com confrontos importantes em rápida sucessão, o capitão aprecia a pressão de jogar no mais alto nível do futebol europeu.

Publicidade

"Estamos em uma sequência de jogos muito empolgante neste momento", comentou. "É impossível não olhar o calendário para ver nossa programação agora e, claro, temos consciência disso. Isso acontece muito, em todas as temporadas, e o fundamental é sempre viver o momento e manter o foco 100% no próximo desafio. Cada jogo é muito importante. É isso que queremos e é a isso que estamos acostumados como grupo há muito tempo."