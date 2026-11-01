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O Celtic sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Falkirk, fora de casa, neste domingo. Foi a sexta derrota da equipe em 10 jogos, aumentando a pressão sobre Martin O'Neill. Um erro de Cameron Carter-Vickers no início da partida e uma atuação brilhante do ex-goleiro do Celtic Scott Bain garantiram uma tarde histórica aos donos da casa, que conquistaram a quarta vitória consecutiva e a primeira sobre o Celtic desde 2007.

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Erro de Carter-Vickers dá vantagem ao Falkirk logo no início

O Celtic pagou caro pelo início descuidado, e o Falkirk abriu o placar aos três minutos no Falkirk Stadium. A defesa central dos visitantes não conseguiu afastar uma bola longa, e os donos da casa levaram a jogada até Ryan Strain. O cruzamento dele foi desviado por Carter-Vickers para Ethan Ross.

O jogador de lado de campo aproveitou a oportunidade, mas o gol teve um custo: Strain se lesionou ao fazer o cruzamento. Jack McMillan entrou como substituto natural na lateral direita, enquanto Carter-Vickers voltava de lesão e Alex Oxlade-Chamberlain recebia sua primeira chance como titular em dois meses.

Scott Bain frustra seu ex-clube

O ponta Owen Eames, emprestado pelo Derby, foi uma fonte constante de criatividade pelo lado esquerdo do Falkirk e criou duas chances de menor perigo para Jacob Murrell, que não conseguiu aproveitá-las. Aos 38 minutos, o jogador de 19 anos participou da jogada do segundo gol: o lateral-esquerdo Scott Tanser recebeu seu passe para o meio e finalizou sem dar chances a Sam Johnstone.

Do outro lado, Bain fez 10 defesas no total, segundo o Daily Mail. Camilo Duran acertou a trave após receber a bola nas costas da defesa, enquanto o ex-goleiro do Celtic parou o colombiano três vezes e impediu um gol de Haissem Hassan com uma defesa em mergulho.

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VAR anula gol de Murrell enquanto o Celtic sofre

O Falkirk quase ampliou a vantagem logo no início do segundo tempo, quando Murrell empurrou a bola para dentro do gol após o Celtic não conseguir afastar uma cobrança longa de lateral. No entanto, a bola tocou na mão do americano ao rebater na trave, e o VAR anulou o gol.

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O'Neill colocou James Forrest em campo no intervalo e depois recorreu a Kasper Hogh e Benjamin Nygren, mas Callum McGregor, Kieran Tierney e Hassan finalizaram de dentro da área sem acertar o gol. Bain então fez duas defesas brilhantes em sequência, diante de Forrest e Nygren, levando a torcida da casa a cantar que ele era o "número um da Escócia".

O que vem pela frente para O'Neill e o Celtic?

O Celtic segue na liderança da Premiership com quatro pontos de vantagem, mas agora tem um jogo a mais que o Rangers, segundo colocado.

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O'Neill precisa encontrar respostas rapidamente, já que Hogh está há 14 jogos sem marcar, enquanto o Falkirk sobe para a quarta posição e buscará ampliar sua sequência de vitórias.